Трихолог рассказала, как правильно мыть голову

Одной из распространенных ошибок является редкое мытье волос, предупредила трихолог Ольга Кохас. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что такая привычка приводит к росту патогенной флоры. При жирной коже головы волосы рекомендуется мыть чаще, так как сальный секрет провоцирует размножение бактерий.

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Редкое мытье волос может спровоцировать рост патогенной флоры. Особенно если речь идет о жирном типе кожи головы, так как сальный секрет способствует размножению бактерий и грибков. Следовательно, шелушение и перхоть неизбежны, — пояснила трихолог.

Голову следует мыть столько раз, сколько необходимо. При каждом мытье шампунь стоит наносить дважды. Лучше отдать предпочтения средствам со слабым щелочным pH. Важно тщательно промывать кожу, а не сами волосы. Кохас советует опускать голову вниз: это способствует притоку крови и обеспечивает продление фазы роста волос.

Химик Татьяна Дроганова ранее рассказала, что средства «три в одном», которые можно использовать в качестве шампуня, кондиционера для волос и геля для душа, вредны для кожи головы. Комбинированные средства, нацеленные на универсальность, выполняют каждую из задач недостаточно эффективно.