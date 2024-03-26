Женские кроп-топы резко стали популярными у мужчин

Одна вещь из женского гардероба стала популярной у мужчин. Об этом пишет News.com.au.

© Lenta.ru

Речь идет о кроп-топах. Журналисты обратили внимание на видео, которые блогеры стали часто выкладывать на платформе в TikTok. Так, на одном ролике, размещенном пользователем @hangingwithmr.jones, мужчина предстал в белой короткой футболке и зеленых брюках.

«Самая "развратная" вещь, которую сейчас может сделать мужчина, — это надеть укороченную рубашку», — заявил он.

Позже на его публикацию отреагировал блогер и дизайнер одежды Девин Майклс. Он записал видео, в котором снялся в черных шортах и укороченной свободной футболке белого цвета, и отметил, что ему нравится демонстрировать публике свой живот.

«Это наше лето с кроп-топами, ребята», — сказал он.

Кроме того, Майклс отметил, что в настоящее время многие производители одежды стали добавлять в свой ассортимент подобный предмет гардероба. Однако, по словам блогера, он просто отрезает нижнюю часть футболок ножницами.