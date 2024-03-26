Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жутких последствиях косметологической процедуры

В марте 30-летняя дочь Брюса Уиллиса, видимо, решила выдать публике все оставшиеся факты о своей закадровой жизни. Пару недель назад Таллула призналась, что ей поставили диагноз «аутизм», а на днях рассказала в своем инстаграме*, что недавно впервые за много лет увидела свою реальную внешность.

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Оказалось, что шесть лет назад девушка сделала себе филлеры — где конкретно, не объяснила, но, судя по всему, много где. Только сейчас они «растворились», чему девушка рада. По словам Таллулы, их наличие давило на нее морально.

«Я была очень эмоционально и психологически подавлена тем, что они мне дали, я не видела свою настоящую костную структуру примерно 6 лет», — написала дочь знаменитости.

Сейчас девушка учится любить себя настоящей, несмотря на то что общественное мнение на нее давит.

Подписчики поблагодарили девушку за откровенность. Многие в ответ поделились тем, что манипуляции с внешностью тоже не приносят им удовлетворения, но принять себя настоящими девушки пока не могут.

Таллула, заметим, и раньше говорила о своем физическом и психическом здоровье открыто. Известно, что она долго боролась с расстройством пищевого поведения, а также страдала от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, депрессии и пограничного расстройства личности. В 2022 году девушка четыре месяца лежала в реабилитационном центре, куда ее отправили родители. Тогда Таллула пришла к тому, что больше гармонии с телом ей хотелось бы больше никогда не приносить боль своей семье.

*Запрещен в РФ.