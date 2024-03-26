От чего не спасет удаление сосудов лазером? Разбор процедуры от врача

К лету многие хотят привести своё лицо и тело в порядок, избавиться от косметических дефектов. Одна из популярных проблем — различные сосудистые патологии, включая расширенные сосуды и сосудистые звёздочки. Справиться с ними под силу лазеру. В этой статье расскажу, насколько эта процедура эффективна, как к ней подготовиться и как она проходит.

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Среди косметических недостатков кожи, с которыми пациенты обращаются на приём, следует выделить различные сосудистые патологии:

сосудистые звёздочки;

точечные гемангиомы;

расширенные сосуды лица и тела.

Развитие лазерной медицины и появление мощных лазерных аппаратов позволяет достаточно эффективно бороться с данной проблемой.

Как происходит удаление сосудов лазером?

Удаление сосудов лазером не требует предварительного обезболивания. На кожу в проекции сосудов наносится прозрачный ультразвуковой гель, после чего подаются импульсы лазера. Световая энергия преобразуется в тепловую энергию, возникает микроожог, в результате чего сосуд схлопывается изнутри.

Во время процедуры пациент ощущает небольшое покалывание, как укол иголкой, но ощущение вполне переносимое. Встроенная система охлаждения Пельтье в рабочую манипулу позволяет охладить кожу после выполненной манипуляции и уменьшить неприятные ощущения.

Сразу же после воздействия лазера сосуд либо исчезает, либо изменяет цвет, что свидетельствует об эффективности проведенной процедуры.

Возможные осложнения

После процедуры лазерного воздействия отмечаются ожидаемые покраснение и отёк кожи, которые могут держаться от 30 мин. до 3 суток. Кожа в месте воздействия может быть чувствительна к воздействию тепла. Данные явления ожидаемы и хорошо контролируемы.

К возможным осложнениям относятся возникновение синяка, что связано с разрывом сосуда под воздействием лазерного луча, или ожог кожи, который возникает в случае неправильно подобранной энергии лазера или нарушения технологии обработки сосуда, и может сопровождаться в последующем возникновением гиперпигментации или рубца в этом месте.

При возникновении осложнений необходимо срочно обратиться к врачу для назначения терапии.

Сколько сеансов обычно требуется для достижения желаемого результата

Для достижения желаемого результата может потребоваться от 1 до 3 процедур, в редких случаях до 6 процедур. Частота проведения 1 раз в месяц.

Как подготовиться к процедуре

Перед проведением процедуры лазерного удаления сосудов обязательно проводится консультация врача-косметолога для исключения возможных противопоказаний.

Процедуру не проводят во время беременности и лактации, а также:

при наличии онкологии в анамнезе;

при коллагенозах;

аутоиммунной патологии;

заболеваниях крови;

повышенной чувствительности кожи к солнечному свету;

приёме ряда лекарственных препаратов (например, системные ретиноиды, тетрациклин, доксициклин, антикоагулянты);

варикозной болезни вен нижних конечностей;

тромбозе и тромбофлебите вен;

некомпенсированном сахарном диабете;

гнойничковой инфекции кожи и других заболеваниях.

Не рекомендуется проводить процедуру при свежем загаре. Кожные покровы должны быть чистыми, исключается нанесение различных косметических средств непосредственно перед процедурой.

Сколько длится процедура

Длительность процедуры удаления сосудов лазером зависит от площади воздействия и протяженности сосудов. Например, удаление сосудов на крыльях носа занимает не более 10−15 мин, удаление сосудов на ногах может занять около 1 часа времени.

Данная процедура не требует какого-либо реабилитационного периода.

Как долго будет длиться эффект после процедуры

Эффект после процедуры стойкий. Эффективно скоагулированный лазером сосуд в последующем рассасывается и не восстанавливается.

Иногда после первичного воздействия лазера на сосуд последний сразу же исчезает, но может вернуться в течение недели, что связано с недостаточной коагуляцией сосуда и последующим восстановлением кровотока по нему. Использование более мощных параметров в последующей процедуре приведёт к положительному результату.

К сожалению, процедура лазерной коагуляции сосудов не предотвращает появление расширенных сосудов на новых участках кожи, что может быть связано с генетической предрасположенностью, гормональными изменениями в организме и прочими особенностями кожи.

Однако периодическое прибегание к процедуре лазерного удаления сосудов по мере необходимости позволяет поддерживать кожу в хорошем состоянии.

Уход после процедуры

Для уменьшения красноты и отёчности кожи в месте воздействия может потребоваться применение местного успокаивающего средства (бепантен крем). Рекомендуется ограничить посещение бани, сауны, приёма горячей ванны при сохраняющихся покраснении и отёчности. В течение двух недель необходимо защищать кожу в местах лазерного воздействия от ультрафиолета.