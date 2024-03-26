Раскрыт секрет стройной фигуры жены Канье Уэста

Фитнес-тренер и диетолог Дэниел Херман раскрыл секрет стройной фигуры жены американского рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

© Lenta.ru

По мнению эксперта, супруга музыканта наращивает мышечную массу в тех частях тела, где она необходима, и одновременно уменьшает жир.

«Достижение рельефного пресса при сохранении пышных форм обычно включает в себя комбинацию целенаправленных упражнений на пресс, общих силовых тренировок, кардио-нагрузки и сбалансированной диеты», — объяснил он.

При этом специалист отметил, что женщина уделяет большое внимание мышцам живота, делая различные упражнения на проработку пресса, в частности, скручивания, планку и подъемы ног. В то же время она не забывает про комплексные нагрузки, а именно — становую тягу и выпады.

«Они одновременно задействует несколько групп мышц, включая пресс, что способствует общей потере жира и делает рельеф мышц более четким», — пояснил Херман.

Чтобы добиться такой же фигуры, как у Цензори, помимо упражнений на пресс и силовых нагрузок необходимо включить в тренировочную программу кардиоактивность в виде бега и плавания. Растяжка, пилатес и йога подчеркнут естественные изгибы тела.

Вдобавок собеседник издания упомянул про сбалансированное питание.

«Правильное питание и диета, включающая много нежирного белка, который можно восполнить с помощью протеиновых коктейлей, полезных жиров, фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, необходимы для поддержки роста мышц и снижения жировых отложений», — заключил он.

Ранее американская певица и актриса Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей стройности. 54-летняя знаменитость поделилась видео, в котором показала свою тренировку. Она начала занятие с растяжки, затем воспользовалась гантелями. Вдобавок артистка сделала приседания, выпады, подъем туловища из положения лежа и подъем ног.