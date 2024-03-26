Певица Рианна снялась в лифчике и ковбойской шляпе для обложки

Певица Рианна стала лицом нового выпуска китайского журнала Vogue. Фотографии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одной из обложек 36-летняя Рианна предстала в откровенном наряде. Певица была одета в темно-синий бюстгальтер с вышивкой и кружевом, юбку-миди и бомбер, расшитый цветами. Знаменитость дополнила образ шляпой в ковбойском стиле, массивным золотистым кольцом и ожерельем. Визажисты сделали ей макияж с бордовыми губами, тонкими черными бровями и стрелками. Рианна позировала с распущенными волосами. Она смотрела на себя в зеркало. Автором съемки выступил фотограф Хайлун Ма.

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В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

В начале марта Рианна спела на свадьбе у сына миллиардера, самого богатого человека Азии Мукеша Амбани. Артистка вышла на сцену в розовом наряде с капюшоном, который дополнила голубым шарфом, колье и черными балетками с заклепками. Певица сделала макияж с желтыми тенями и блеском для губ. Интернет-пользователи посчитали, что звезда ждет третьего ребенка.