Что будет, если перестать мыть голову шампунем: объясняет эксперт

«ТикТок» вновь вдохновляет на эксперименты — в Сети набирает популярность тренд #nopoo и #noshampoo. Инфлюенсеры делятся историями полного отказа от шампуня и раздают советы: большинство последователей движения «без шампуня» — подростки и молодые мужчины. Видимо, с длинными волосами переносить бьюти-аскезу в разы сложнее. Впрочем, восторженные отзывы все же есть — блогеры уверяют, что их волосы стали более волнистыми, густыми и текстурированными.

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Эксперты восторга не разделяют.

«Этот подход основан на теории, что, если вы просто моете волосы водой, ваша кожа головы будет приспосабливаться и производить идеальное количество кожного сала, чтобы поддерживать ваши волосы в оптимальном состоянии. Но я не могу найти никаких доказательств того, что это действительно так», — объяснила дерматолог Анджела Тевари в беседе с Daily Mail. «Когда пот, жир и грязь блокируют фолликулы, вы можете обнаружить, что волосы растут не так хорошо, как прежде», — предупреждает дерматолог Анастасия Териану.

Эксперт также отметила, что отказ от шампуня может привести к воспалению и шелушению кожи головы, которые, вероятно, потребуют лечения противогрибковым шампунем. Кроме того, исследование 2021 года, опубликованное в журнале Skin Appendage Disorders journal, показало, что люди, которые меньше моют волосы, сталкиваются с повышенным риском выпадения волос.