Звезда «Эйфории» Сидни Суини раскрыла секрет красоты

Американская актриса Сидни Суини раскрыла секрет красоты. Интервью с ней публикует The Wall Street Journal.

Известно, что 26-летняя звезда сериала HBO «Эйфория» живет в Лос-Анджелесе со своим женихом — ресторатором Джонатоном Давино. Артистка рассказала, что обычно просыпается утром около 07:30 и в первую очередь обнимает свою собаку. При этом она отметила, что ей может хватить всего два часа сна в сутки.

Также знаменитость указала, что на завтрак предпочитает ягодный салат и иногда включает в меню гранолу, бекон и круассаны.

«Я никогда раньше не пробовала кофе. Я просто пью воду», — добавила собеседница издания.

В то же время поддерживать стройную фигуру Суини помогают созданные на основе пилатеса высокоинтенсивные тренировки SolidCore на специальном тренажере.

В декабре 2023 года Сидни Суини рассказала о желании уменьшить грудь во время учебы в старшей школе.