Пять вариантов небанального красного маникюра на весну

Красный маникюр не сдает позиций: его вариации по-прежнему украшают ногти моделей на показах от Москвы до Нью-Йорка. Сезон весна-лето – 2024 не исключение. Красные оттенки хорошо смотрятся на ногтях абсолютно любой формы и длины, главное — подобрать дизайн. Эксперты DEVICHNIK рассказали Super, какие варианты стоит сделать этой весной.

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Два цвета

Два близких друг другу оттенка красного, которые разделяет заметный переход, — свежий и оригинальный вариант. Такой маникюр открывает дорогу экспериментам и позволяет каждый раз находить новые сочетания.

Лаконичная геометрия

Геометричные формы в красном исполнении навеяны эстетикой 1960-х годов. Такой маникюр подходит под разные, даже повседневные образы, но и в таком случае гарантированно привлечет внимание к вашим ногтям.

Омбре

Отличный вариант маникюра для тех, кому total red кажется слишком экспрессивным. Плавный переход между интенсивным красным и менее насыщенным оттенком делает дизайн более сдержанным.

Фрэнч

Современное прочтение классики, благодаря которому маникюр выглядит оригинально и элегантно. Техник исполнения множество: кончики ногтей можно сделать матовыми или глянцевыми, нарисовать двойную полоску или добавить узоров.

Втирка

Втирка не сдает позиций и в зависимости от оттенка красного может выглядеть совершенно по-разному. Тем более с таким дизайном ваши ногти гарантированно засияют!