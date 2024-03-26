Эксперт рассказала, как сохранить красоту и молодость кожи

Дерматовенеролог и косметолог Наталья Михайлова поделилась рядом полезных привычек, способствующих сохранению молодости кожи.

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Михайлова отметила, что для поддержания привлекательного внешнего вида кожи крайне важно ее регулярное очищение. Эту привычку рекомендуется формировать уже с подросткового возраста, что поможет избежать серьезных проблем с эпидермисом в период гормональных изменений.

Она также подчеркнула необходимость ежедневного применения крема с защитой от ультрафиолета, особенно важного для жителей южных регионов России, чтобы защитить кожу от раннего старения и других негативных последствий ультрафиолетового излучения.

Кроме того, врач подчеркнула важность регулярного увлажнения кожи, необходимого для всех ее типов, а также значимость правильного питания и поддержания здорового образа жизни, включая соблюдение режима сна.

Согласно словам Михайловой, для поддержания здоровья и молодости кожи следует придерживаться нескольких полезных привычек, включая регулярное очищение, применение крема с SPF, увлажнение, здоровый сон и сбалансированное питание.