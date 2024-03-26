Платье в горошек: королевский ретро-тренд, который актуален снова

Каждый раз, когда Кейт Миддлтон надевает одежду в горошек, эксперты моды и поклонники королевской семьи объясняют этот выбор отсылкой к стилю Дианы, матери мужа Кэтрин. В целом, оно и понятно — Англия, да и весь мир, искренне симпатизирует нынешней принцессе Уэльской так же, как был без ума от ее предшественницы. И, кстати сказать, модницы охотно надевают платье с принтом «полька-дот». Давайте вспомним, почему одежда в горошек называется королевской и как носить ее в обычной жизни простым смертным.

История принта полька-дот

Ассоциация между этим принтом и британской монархией очень сильна и прослеживается еще со времен помолвок королевы Елизаветы II и принцессы Маргарет.

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В начале своего правления Ее Величество часто носила горошек в повседневной обстановке. Любовь к конному спорту была ее хобби на протяжение всей жизни, с тех пор как в четыре года Лилибет подарили первого пони. Елизавету часто можно было увидеть на Королевском Виндзорском конном шоу, как в качестве зрителя, так и в качестве участника. Королева предпочитала носить одежду в горошек на этих мероприятиях, используя непринужденный и веселый принт.

«Тут нелишне вспомнить и о массовом увлечении горошком в послевоенные годы. Именно тогда Кристиан Диор запустил свою знаменитую линию New Look. В коллекции в основном были черные платья со смелыми белыми принтами в горошек. Новый принт стал популярным на десятилетия среди голливудских актрис — Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор и Люсиль Болл были настоящими фанатками такого узора», — рассказывает стилист Михаил Белых.

Со временем королева Елизавета II начала надевать одежду в горошек на официальные мероприятия, особенно на государственные визиты и другие публичные встречи. Например, желто-белый ансамбль, который Ее Величество надела на государственный визит в Мексику в 1975 году, или красно-белый, который был на ней во время государственного визита в Ботсвану в 1979 году. Принцесса Маргарет, сестра королевы, также любила носить наряды в горошек.

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«Затем, в начале 80-х годов, появилась принцесса Диана — молодая женщина с независимым характером. Не секрет, что ее статус как иконы моды объясняется тем, как она использовала свою одежду, чтобы выражать себя и свои чувства», — напоминает Михаил.

Новоиспеченная принцесса Уэльская Кейт Миддлтон взяла на вооружение чувство стиля своей свекрови. С тех пор как в 2022 году Кейт унаследовала титул принцессы, количество ее модных моментов в горошек только увеличилось. Кейт надевала платья в горошек на самые разные мероприятия, включая Королевскую выставку лошадей, празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II и многочисленные матчи Уимблдона.

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«Преимущество принта полька-дот в том, что на ткани с узором не так сильно видны складки, как на однотонных, а значит, они пригодятся на таких мероприятиях, как Уимблдон, где приходится много стоять и сидеть», — объясняет стилист.

С чем и как носить платье в горох?

Уместно вспомнить цитату гениального Марка Джейкобса: «Не существует такого случая, при котором горошек был бы неуместен». Главное, конечно, сохранять чувство меры и правильно расставлять акценты.

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Простой крой

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«Как можно видеть на всех фотографиях, платья в горох отличаются простым кроем. Обилие деталей будет, во-первых, теряться в общем объеме, во-вторых, создаст смысловой шум, который никому не нужен», — объясняет Михаил.

Пусть воротник, манжеты, обувь или аксессуары будут в тон основному цвету или оттенку принта — если это контрастное сочетание.

«Или же выбирайте нюдовые нейтральные оттенки, например, для обуви. Тогда ваши туфли или балетки не будут „спорить“ с платьем», — советует стилист.

Женственность и элегантность

Еще со времен Диора платья полька-дот были синонимом женственности, и сейчас ничего особо не изменилось.

«Подумайте, как такое платье будет сочетаться с вашим характером и архетипом. Возможно, вы захотите сыграть в хулиганскую или бунтарскую историю, если наденете милое женственное платье в горошек с кожаной косухой и тяжелыми ботинками, но этот образ тоже должен быть органичным, иначе вам будет просто некомфортно в нем», — напоминает стилист.

Другие варианты

Наконец, можно и вовсе выйти за границы собственно платья — полька-дот прекрасно смотрится на брюках, юбках, блузах и даже деловых костюмах, но это более тонкие истории, которые нужно раскручивать с базовой вещи с принтом, подбирая к ней остальное.