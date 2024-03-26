Неожиданная функция фена для волос

Знаменитый парикмахер Майкл Дуглас раскрыл неожиданное свойство фена для волос. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

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Эксперт рассказал, что на каждом приспособлении присутствует специальная кнопка под названием Cool Shot, которая позволяет создать стойкую укладку. При этом он уточнил, что данная кнопка с символом снежинки может выглядеть по-разному и находиться в разных местах.

По словам Дугласа, упомянутая функция предназначена специально для охлаждения и фиксации волос.

«Когда вы нагреваете стекло, оно становится мягким и податливым. А потом, когда вы его охлаждаете, оно твердеет и принимает ту форму, которую вы хотите. То же самое происходит и с волосами», — пояснил он.

Так, парикмахер посоветовал после сушки фиксировать волосяные фолликулы холодным воздухом, чтобы продлить срок службы прически. Вдобавок он заявил, что такое действие уменьшит электризацию волос и выпрямит пряди.

Ранее в марте трихолог Виктория Толстоносова дала рекомендации по правильному подбору средств для волос. Обладательницам тонких волос она посоветовала присмотреться к шампуню и кондиционеру легкой текстуры, которые не утяжеляют и придают прическе объем.