Глянцевые губы: как сделать трендовый мейкап этой весной

Глянцевые губы удерживают топовые позиции в трендах еще с прошлого лета, однако далеко не все успели оценить эффектность такого мейкапа.

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Оксана Степанова, визажист, работающий в бьюти-сфере без малого 15 лет, рассказала, в чем суть желейных губ и как правильно создать этот эффект.

Откуда появился этот тренд

Эффект jelly lips родился в Корее, а бьюти-блогеры успешно «завирусили» его по всему миру. Горячую любовь этот тренд заслужил среди девушек с пухлыми губами, на которых глянцевый финиш выглядит особенно эффектно, и все же представительницам скромных размеров стоит попробовать такой вариант. Кстати, в любом случае этот макияж визуально увеличивает губы.

Как правильно повторить такой мейк

Подготовка губ

В первую очередь, как советует наш эксперт, губы необходимо подготовить.

«Используйте накануне скраб или специальный пилинг. Непосредственно перед нанесением декоративных продуктов важно увлажнить губы, чтобы блеск и тинт не забились в складки и не подчеркнули шелушение», — говорит Оксана.

Консилер

Можно использовать консилер или же базу для век, которые помогут закрепить цветной продукт на губах.

«Я часто использую этот лайфхак со своими клиентами. Если нужно, чтобы макияж продержался дольше, не забывайте про дополнительные закрепляющие средства», — комментирует визажист.

Тинт вместо помады

Так как суперглянцевый эффект сам по себе привлекает внимание, от яркого и сочного цвета стоит отказаться. Так, вместо обычной помады используйте тинт, который поможет создать эффект градиента на губах, при этом они не будут выглядеть бледно.

Выбираем правильный блеск

Далеко не каждый блеск подойдет для выполнения такого макияжа. Оксана: