53-летняя Наоми Кэмпбелл показала фигуру в «голом» платье

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась «голом» платье с металлическими вставками и белыми рюшами. На другой обложке она позировала в инопланетном макси-платье с бантом на лифе. Фотографом выступил Ник Найт.

Не так давно супермодели 90-х Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста позировали для обложки американского и британского Vogue. За стилизацию топ-моделей отвечал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул, который вскоре покинет свой пост, чтобы стать глобальным творческим и культурным советником Vogue. Фотографировал супермоделей Рафаэль Паваротти.

В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. У нее родилась дочь. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях. Прошлым летом знаменитость сообщила о рождении сына, опубликовав фотографию с ребенком на руках. Лицо новорожденного супермодель скрыла.