Светлана Бондарчук назвала самую стильную стрижку весны

С приходом весны многим женщинам хочется перемен. А начинаются они традиционно с собственной внешности. К примеру, почему бы не обновить стрижку? Светлана Бондарчук советует обратить внимание на боб.

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Мода капризна и переменчива. Многие тенденции в прическах приходят и уходят, но есть один образ, который никогда не устареет — стрижка боб. Вот и Светлана Бондарчук отмечает:

«Самая стильная стрижка этой весны по версии примерно всех знаменитостей — боб. Девушки, у которых были короткие волосы, отрастили их, а те, кто носил локоны, отстригли. Стилисты сходятся во мнении, что боб подходит под любые черты лица и совершенно не подвластен времени».

К чему отрицать, что короткие стрижки иногда пугают своей смелостью, заставляя гадать — к лицу или нет. Но боб не зря является классикой. Длина до подбородка сразу привлекает внимание и фокусирует все взгляд на лице.

«Ключ к правильному эффекту лежит в форме боба и его укладке. «Если у вас более широкое лицо, выбирайте более длинный вариант, а если более вытянутое и худое, то длина должна быть примерно по подбородок», — цитирует слова стилиста по волосам Тома Смита Светлана. — В остальном можете не ограничивать себя: ровный срез или рваные концы, с челкой или без, на прямой пробор или боковой — допустимо все».

Если вы задаетесь вопросом, подойдет ли боб вашей форме лица, то вам повезло: эта стрижка считается одной из самых универсальных. Не существует одной «лучшей» длины боба, поскольку то, что будет хорошо выглядеть, в первую очередь зависит от вашего личного вкуса.

Однако, какими бы удобными и милыми ни были короткие стрижки и боб в частности, важно хорошо все обдумать, прежде чем серьезно изменить прическу.