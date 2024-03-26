Литвинова снялась для рекламы французского бренда

Актриса, режиссер Рената Литвинова стала лицом новой рекламной кампании бренда Balenciaga. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бренда.

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57-летняя Рената Литвинова позировала в бежевом тренче на голое тело, черных колготках и туфлях на высоких каблуках. В руках она держала сумку бренда. Ей также сделали укладку с «мокрыми» волнами и макияж с острыми стрелками и красной помадой. Помимо Ренаты Литвиновой в съемке приняла участие мать креативного директора Демны, Элла.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Недавно Рената Литвинова опубликовала редкую фотографию дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского. Снимок был сделан в Париже. 22-летняя девушка позировала в черном тренче при выходе из подъезда. Волосы она распустила и оставила без укладки.