Бывший «ангел» Victoria's Secret показала откровенные фото с пляжа

Американская манекенщица Девон Виндзор показала откровенные фото с пляжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Бывший «ангел» Victoria's Secret предстала на размещенных кадрах в бикини с цветным абстрактным принтом, подчеркивавшем ее стройное тело. Так, комплект состоял из топа с треугольными чашками и V-образных стрингов с заниженной талией и завязками на бедрах. Модель дополнила образ деревянными бусами, серебристым браслетом и коричневыми солнцезащитными очками.

При этом 30-летняя знаменитость продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, позируя на фоне моря.

Ранее в марте американская модель и актриса, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо показала фигуру в откровенном виде на отдыхе.