42-летняя «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в крошечном бикини

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио снялась в купальнике на отдыхе на Гаваях. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя модель позировала на пляже у океана. Она показала фигуру в крошечном бикини с леопардовым принтом. Образ дополнили ожерелья и солнцезащитные очки. Алессандра Амбросио отказалась от макияжа и укладки, распустив мокрые волосы.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».

Супермодель была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у бывших возлюбленных родилась дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс.