Саудовская Аравия впервые примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная»

В конкурсе красоты «Мисс Вселенная» впервые выступит участница из Саудовской Аравии. Представлять исламскую страну поедет 27-летняя модель и блогер Руми аль-Кахтани.

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Девушка родилась в Эр-Рияде, в настоящий момент у нее миллион подписчиков в социальной сети. Она неоднократно участвовала в международных конкурсах красоты. Последним из них был «Мисс и миссис Азия», который прошел в Малайзии в феврале. Там она также впервые в истории представляла Саудовскую Аравию. Ее соперницами были представительницы 25 стран. Первые места достались участницам из Сингапура и Малайзии.

В этом году «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике в сентябре, пишет издание NDTV World.

В 2023 году главный титул конкурса получила Мисс Никарагуа Шейннис Паласиос, второе место досталось Антонии Порсилд из Таиланда, третье – Морайе Уилсон из Австралии.

Ранее в этом месяце самой красивой женщиной планеты стала представительница Чехии. На конкурсе «Мисс мира», который проходил в индийском Мумбаи, корону получила Кристина Пышкова.