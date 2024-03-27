Дизайнер дала подсказки, в чем пойти на первое свидание

Дизайнер Шумиловская: образ для первого свидания должен быть комфортным.

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«У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление» — говорила Коко Шанель.

Поэтому лучше заранее позаботиться о своем внешнем виде и о том, в чём вы пойдёте на встречу. Это позволит хорошо выглядеть и уверенно себя чувствовать. Дизайнер, основатель бренда одежды Shumi, бизнесвумен Наталья Шумиловская в беседе с «Секретом фирмы» объяснила, что нужно учесть при выборе наряда, и поделилась вариантами образов.

Образ на первое свидание: главные правила

Быть собой

Выбирая образ, следует помнить важное правило: нужно оставаться собой, а не играть роль той, кем вы на самом деле не являетесь. И главное — чтобы все образы были вам созвучны и органичны вашим внутренним ощущениям.

По сезону

При выборе наряда нужно соотносить погодные условия и текущий сезон. Согласитесь, не очень уместны короткие платья и шорты зимой, а летом — ботфорты и меховые жилетки. Одеваться следует по погоде, а произвести впечатление можно и благодаря тёплым вещам.

Опрятность

«Даже если вещи не очень дорогие, чистый и опрятный вид всегда будет в более выигрышном положении, чем дорогая мятая или растянутая вещь с зацепками».

Эти, казалось бы, мелочи очень бросаются в глаза и всегда остаются в памяти собеседника.

По фигуре

Каждой девушке, в зависимости от комплекции, лучше выбирать «свой» фасон, который гармонирует именно с её фигурой, подчёркивая достоинства и скрывая несовершенства. Это поможет выглядеть эффектно, а заодно уверенно.

Что надеть на первое свидание

Платье-футляр

«Платье-футляр — универсальный вариант, который подходит всем типам фигуры».

Оно смотрится элегантно и очень женственно. Кроме того, ничто так не украшает женщину, как платье. В зависимости от сезона можно выбрать модель с рукавами или без, более длинную или более укороченную версию.

Широкие джинсы с блузкой

«Широкие джинсы сегодня на пике своей популярности».

Вариаций их ношения великое множество и на любой сезон. В холодное время года будут уместны укороченные джемперы, заправленные спереди в джинсы с челси. Также можно надеть длинный пиджак с заправленной в джинсы базовой футболкой.

А в тёплое время года эффектно будет смотреться блузка с шифоновыми рукавами. Это тренд 2024 года. Из обуви можно выбрать лодочки или туфли с острым носом на низком каблуке.

Брючный костюм

Это классика, которая не теряет своей актуальности последние несколько лет.

«Костюм — это всегда стильно и модно».

Если вы хотите добавить лёгкости в образ, можно использовать кроп-топ под пиджак, а в качестве обуви — кеды. Это сделает образ более спортивным, и не будет казаться чересчур официальным.