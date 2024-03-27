Можно ли забирать домой бумажные тестеры для парфюма?

Россияне имеют полное право надушиться тестовыми образцами парфюма в соответствующих магазинах, рассказала NEWS.ru адвокат Евгения Квартальнова. Она отметила, что наказание может последовать, если посетитель заберет подобный флакон с собой.

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Надушился пробниками в магазине и попал под статью — это за гранью фантастики. За это не наказывают. Другое дело, если вы решите прихватить с собой тестер. Если цена за него в закупке превышает 1000 рублей, но не выходит за пределы 2500 рублей, то такое хищение будет считаться административным правонарушением согласно ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, — добавила Квартальнова.

По ее словам, за подобное деяние грозит административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Эксперт подчеркнула: если выявят квалифицирующие признаки хищения, то вне зависимости от стоимости унесенного с собой содеянное расценивается как преступление — ст. 158.1 УК РФ.

Наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года, — подытожила Квартальнова.

Ранее сообщалось, что волна магазинных краж в Нью-Йорке, которая ежегодно обходится торговым сетям в $4,4 млрд, формирует в городе теневую экономику с помощью крупных сервисов перепродажи товаров. Большую роль в разрастании преступности играют сервис eBay и маркетплейс Facebook (деятельность в РФ запрещена).