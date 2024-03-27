Косметолог объяснила, как салоны красоты обманывают женщин

Косметолог Марият Мухина рассказала о популярных способах обмана клиенток в салонах красоты. Она заявила, что нередко маркетологи обманывают женщин, вкалывая им меньшую дозу препарата, чем положено.

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«Косметолог берет от клиента деньги за один целый флакон препарата, а для инъекций использует только его половину. Вторую половину он продает другому пациенту. Таким образом он наживается на одном флаконе филлера дважды», – пояснила Марият Мухина.

Однако самое страшное заключается в том, что недобросовестный косметолог подвергает здоровье клиенток угрозе. Ведь при использовании одного препарата на двоих невозможно гарантировать его абсолютную стерильность. В связи с чем достаточно высок риск инфицирования. Одной из клиенток может достаться целый букет заболеваний от другой.

При этом существует и другой способ обмана женщин: косметолог вкалывает в губы пациентки только часть филлера. Клиентка получает не тот результат, который хотела, однако у сомнительного доктора есть масса «научных оправданий». Поэтому пациентке нужно прийти на прием еще несколько раз. Соответственно, за губы мечты женщине приходится заплатить в несколько раз больше, чем она планировала.

Часто обманывают и пациенток, пришедших на пилинг. Как правило, эта процедура проводится раз в 3–4 месяца. Однако мошенники уверяют в необходимости пройти целый курс пилингов. Это бьет не только по кошельку женщины, но и по ее здоровью. Ведь из-за частых процедур верхние слои кожи разрушаются, она становится более чувствительной к ультрафиолету. А это может стать причиной повышенной пигментации, ожогов, аллергии, передает НСН.