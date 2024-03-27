Раскрыты приводящие к ухудшению состояния кожи популярные тренды

Медсестра и основательница клиники эстетической медицины в Лондоне Нина Приск раскрыла популярные тренды в уходе за кожей, которые ухудшают ее состояние. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

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В первую очередь специалистка призвала не использовать пищевую соду в качестве компонента для домашних масок.

«Нанесение пищевой соды на лицо может лишить его натуральных масел, что приведет к сухости, зуду и раздражению кожи. Также это может негативно повлиять на естественный уровень pH кожи и нарушить кожный барьер», — пояснила она.

Помимо этого, пагубно влияющим на внешность трендом Приск назвала диеты с целью коррекции формы лица.

«Потеря веса — не лучший способ создать точеный вид, тем более это может привести к провисанию кожи и появлению морщин. Существует ряд нехирургических эстетических процедур, которые могут помочь эффективно контурировать лицо без риска для здоровья», — рассказала эксперт.

Вдобавок собеседница издания раскритиковала людей, которые стремятся сделать веснушки в виде татуировок. По ее словам, такой метод изменений во внешнем виде может привести к заражению.

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