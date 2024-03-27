Виктория Боня выложила фото в платье за 170 тысяч рублей

Телеведущая, модель и блогерша Виктория Боня примерила новый образ. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя Виктория Боня отправилась на шопинг в Дубае. Телеведущая посетила магазин итальянского бренда Miu Miu. Модель примерила джинсовое мини-платье с монограммой марки. По словам знаменитости, стоимость вещи составляет около 170 тысяч рублей. Виктория Боня поинтересовалась, что ее поклонники думают о сарафане из денима. По результатам опроса, 88% фанатов не оценили наряд.

Несколько недель назад телеведущая рассказала, как избавилась от лишних килограммов. Блогерша заявила, что у нее ушел живот после капельницы для похудения. По словам знаменитости, она всегда выбирает такой способ, чтобы убрать 2-3 килограмма. Интернет-пользователи не оценили метод Виктории Бони и раскритиковали ее в социальных сетях.