Влад Лисовец призвал россиян отказаться от «гранжа и оверсайза» этой весной

В моде — сексуальность и элегантность. Стоит отдать предпочтение вещам из кожи, пиджакам. Женщины должны обратить внимание на одежду, подчёркивающую силуэт, а также полупрозрачные ткани и мини-юбки.

Такое мнение стилист выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я посоветую полностью отказаться от гранжа и оверсайза, потому что это осталось в прошлом. Больше элегантного, больше рока, больше харизматичности. Это кожаная одежда, кожаные плащи, пиджаки, юбки. Сексуальность – мини, открытые ноги, либо открытые плечи. Очень много именно такой откровенной сексуальности через, допустим, полупрозрачные ткани. Отказаться от всего спортивного на улицу, на прогулку по городу, в гости. Больше обращать внимание на элегантную обувь. Вообще как-то повернуться в сторону женственности, в сторону рок-н-ролла, в сторону силуэтной одежды. Плечи могут оставаться всё равно большими, но уже ближе к талии, всё-таки силуэт более приталенный, более облегающий».

Мужчинам необходимо воздержаться от «тюремных стрижек» и толстовок. Вид «человека с высшим образованием» набирает популярность, добавил Лисовец.

«У мужчин в принципе всё то же самое. Больше прямых брюк, больше пиджаков. Отбрасываем толстовки, капюшоны. Отбрасываем тюремные стрижки с бритыми висками. Чуть-чуть отросшие волосы. Больше элитарности, больше элегантности. То есть внешний вид, напоминающий человека с высшим образованием».

Ранее синоптики пообещали москвичам потепление до +17 градусов. Столбики термометров могут дотянуться до этой отметки в следующее воскресенье. Такой прогноз в своём Telegram-канале дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог пояснил, что предстоящая неделя стартует с гребня антициклона, благодаря чему после дождливых выходных в столице распогодится.

«В субботу потеплеет до +10…+15, в воскресенье максимальная температура составит +17 градусов, местами до +20. А это уже климатические показатели начала мая. Мало того, есть вероятность повтора или превышения рекорда для 31 марта, который держится с 2007 года: тогда столичные метеорологи зафиксировали отметку +17,2 градуса», — написал Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Синоптик добавил, что март в Центральной России почти на два градуса теплее климатической нормы.