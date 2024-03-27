Стилисты назвали необходимую обувь на весну

Стилисты Холли Чейес и Анджела Фостер назвали необходимую обувь на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

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По их мнению, в гардеробе должны присутствовать резиновые сапоги, кроссовки в стиле 2000-х годов и остроносые туфли с открытой пяткой. Кроме того, они посоветовали обратить внимание на босоножки, оформленные плоской подошвой.

«Об этой трендовой обуви можно сказать так много хорошего. Она сочетает комфорт и универсальность», — пояснила Фостер.

Кроме того, эксперты предложили присмотреться к босоножкам на платформе, балеткам и лоферам. При этом особенно актуальными являются модели, украшенные текстурными элементами.

«Различные виды плетений делают даже самую классическую обувь свежей и стильной. Однако апрельские ливни могут оказаться для них тяжелым испытанием», — предупредила Фостер.

В заключение собеседницы издания упомянули кроссовки, выполненные в яркой цветовой гамме. Так, самыми модными станут варианты красных и зеленых тонов, а также с эффектом металлик.