Ирина Шейк снялась в бриллиантах для рекламы и порадовала фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в необычном образе для рекламы новой коллекции украшений бренда Swarovski и порадовала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте марки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 38-летняя манекенщица предстала перед камерой в кроп-топе, оформленном множеством бриллиантов. При этом она примерила многоярусный чокер, браслеты и массивные кольца. Кроме того, она надела серьги округлой формы и несколько кафов.

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Поклонники оценили данную съемку в комментариях под постом. «Королева Ирина», «Есть ли кто-то красивее этой женщины?», «Такая красивая», «Огонь!», «Потрясающая», — высказывались они.