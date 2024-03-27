Ленинский районный суд Краснодара приговорил пластического хирурга клиники "Медист" Андрея Комарова к трем годам ограничения свободы по делу о неудачной операции, проведенной жительнице Сочи, он освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Ленинский районный суд г. Краснодара огласил приговор в отношении Андрея Комарова - пластического хирурга клиники "Медист". Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года. В связи с истечением сроков давности Комаров освобожден от назначенного наказания", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что Комаров произвел женщине операции с дефектами оказания медицинской помощи. В частности, был неверно спланирован объем иссекаемых тканей, нарушена хирургическая техника и ведение пациентки в послеоперационном периоде. В результате у пациентки развились осложнения, которые привели к несмыканию век и другим дефектам.

В ходе судебных разбирательств также деяния были переквалифицированы по другой статье обвинения по ч. 2 ст. 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей по причине того, что оно было совершено врачом, а не руководителем медицинской организации.

Ранее следователи сообщали, что, согласно данным проведенного исследования, в результате операции у пациентки впоследствии образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица. По данным следствия, 3 декабря 2020 года жительница Сочи обратилась в частную медклинику Краснодара для платной операции по блефаропластике верхних и нижних век, подтяжке мягких тканей средней трети лица и удалению комков Биша. В тот же день пластическими хирургами женщине была проведена операция и 4 декабря 2020 года она была выписана из медицинского учреждения.

В мае 2023 года Ленинский районный суд Краснодара частично удовлетворил исковые требования жительницы региона к медицинской организации, в ее пользу с ООО "Медист" взыскано 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 1,5 млн рублей штрафа по защите прав потребителей.