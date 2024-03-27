Бренд Valentino временно отказался от участия в кутюрной и мужской неделях моды

После грустной новости об уходе Пьерпаоло Пиччоли из Valentino мы увидим новые коллекции бренда ещё не скоро. Так решение креативного директора сказалось на участии марки в кутюрной и мужской неделях моды в июне этого года. До этого модный дом планировал представить свои коллекции на грядущих показах.

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«Творческий подход будет и впредь ключевым для компании, ведь мы формируем будущие коллекции как женской, так и мужской одежды и высокой моды. Мы будем раскрывать ДНК бренда, его культовые коды и непревзойдённое итальянское наследие», — сказано в заявлении Valentino.

Напомним, что Пьерпаоло Пиччоли ушёл с поста спустя 25 лет работы, 16 из которых он провёл на посту креативного директора. О лучших образах за всю его историю карьеры в доме мы писали здесь.