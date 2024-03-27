Дочерняя компания Victoria's Secret запустит бренд аксессуаров в России

Дочерняя компания американской корпорации Victoria's Secret Stores Brand Management, производящая нижнее белье, запустит бренд аксессуаров в России. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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Отмечается, что заявка была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию продажи таких товаров, как подарочные сертификаты, очки, украшения, женские сумки, кошельки, бумажники и мешки для тренажерного зала. Кроме того, в случае одобрения ведомством заявления компания сможет заниматься рекламой и торговлей.

Уточняется, что в настоящий момент под брендом Victoria's Secret компания Victoria's Secret Stores Brand Management может производить в России женское белье, одежду, головные уборы, парфюмерию, косметику, зубную пасту, а также ювелирные украшения.

В феврале 2022 года марка сообщила о временном прекращении работы на территории страны. Позже стало известно, что компания решила отказаться от аренды помещений в России.