Платье с драпировкой — модный способ подчеркнуть фигуру

Платья — это красиво. Платья — это женственно, но они могут быть и спортивными, и дерзкими, и хулиганскими, и нежными. И все это можно смело сказать про платья с драпировкой!

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«Современный силуэт с некоторой изюминкой — вот что дает вам драпированное платье, когда вы его надеваете. Неважно, будет ли это модель с драпировкой в стиле минимализма или с драматическими деталями, оно в любом случае будет интересным. Во-первых, его удобно носить, так как оно часто шьется из эластичных тканей. Кроме того, драпировки хорошо сочетаются как с легкими, так и с более плотными тканями, а значит, ими можно украсить как летние, так и более теплые платья. Этот тренд не зависит от времени года», — объясняет стилист Андрей Медведев.

Типаж модницы может быть разным, но обычно его можно разделить по стилевому признаку. Одна девушка жесткая, всегда на ходу, с ног до головы одета в черное, а другая живет в стиле бохо, потому что она очень творческая личность. А вот на сцене появилась новая героиня, обладающая притягательностью Афродиты и с легкостью владеющая тенденцией драпировки. И научила этому искусству первых двух, потому что драпировка отлично вписывается в любой из стилей.

Платье-макси

Макси в пол — идеальное место для начала знакомства с трендом драпировки.

«Длинный фасон выглядит легко и непринужденно — характеристики, которые естественным образом подходят женщинам любого возраста и параметров, которые хотят выглядеть роскошно и расслабленно разом. Почему? Да потому что драпировка на животе, например, позволяет удачно его замаскировать (в буквальном смысле задрапировать) — а значит, можно спокойно лакомиться пирожными на фуршете и не переживать, что силуэт „поплывет“. Удобно и практично», — заключает Андрей.

Платья-миди

Задействуйте свою внутреннюю Афину с помощью платья-миди с драпировкой. Как носить платье средней длины? Конечно же, с сандалиями-гладиаторами. Впрочем, балетки или сникерсы тоже удачно впишутся в образ.

«Интересно то, что драпировка может быть в каком угодно месте: на плече, подоле, рукаве, спине. Она может быть симметричной, асимметричной — в общем, какой угодно. И образ будет получаться таким, какой вам нужен — от милой девчонки из соседнего подъезда до рок-звезды на прогулке», — уверяет стилист.

Платье с драпировкой — один из основных элементов гардероба, который обязательно произведет фурор, независимо от того, выбираете ли вы его без лишних деталей или с привлекающими внимание акцентами. Хотя драпировка чаще всего встречается на платьях, есть и другие варианты, не менее желанные — блузки, пальто и даже брюки. Они остаются актуальными и украсят любой наряд — от повседневного до вечернего.

Независимо от того, какой силуэт вы выбрали для драпированной юбки — мини, миди или макси, — конечный результат будет одинаковым: сарториальная непринужденность с художественным оттенком.