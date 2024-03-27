Трендовые прически весны 2024 — от челки до жестких кудрей

С наступлением весны пора обновлять не только гардероб, но и подумать, какую прическу и стрижку выбрать в этом сезоне. Стилист Вера Попова, парикмахер с 6-летним стажем, рассказала WomanНit, на какие виды стрижек стоит сделать акцент весной 2024. Сохраняйте в закладки!

Челка-шторка

Нет, этот вариант подходит не только молодым девочкам в старших классах. Тренд на челки уже который сезон держится в топах.

«Длинная челка-шторка здорово освежает образ и вы выглядите как минимум на пару лет моложе. Смотрите, чтобы мастер не сделал слишком резкий переход по длине, идеально, если челку сопроводят „лесенкой“ по всей длине волос спереди», — комментирует стилист.

Укороченный боб

Для жительниц большого города, которые всегда заняты и не выносят долгих укладок, вариант с укороченным бобом может показаться очень интересным, тем более этой весной боб — чуть ли не главный тренд.

Вера: «Боб хорошо смотрится как на светлых, так и на темных волосах, но будьте осторожны, если у вас тонкие волосы — придется прикладывать ежедневные усилия, чтобы придать объем».

Боб миди

Еще одна вариация популярной стрижки. Вообще, наш эксперт уверен, что, чем проще ваша прическа или стрижка этой весной, тем лучше для вашего образа. Вера: «Удлиненный боб уже успела опробовать Селена Гомез, настоятельно рекомендую взять пример со звезды и попробовать эту стрижку уже сейчас».

Волны и плотные кудри

Если у вас уже кудрявые волосы, оставьте все как есть и перестаньте их уже выпрямлять — вы в тренде как минимум на сезон. А вот девушкам с прямыми волосами можно экспериментировать с кудрями в любом проявлении.

«Особенно круто смотрятся плотные кудри на волосах средней длины. Я говорю не о кукольных завитках, а о жестких кудрях, выполненных в максимально естественной технике», — говорит стилист.

Для вечерних причесок также можно смело выбирать голливудскую или пляжную волну.