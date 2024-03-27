Невидимая нить: операции, которые сложно рассекретить

Для современного человека забота о себе — важный критерий качественной и интересной жизни. Желание обновить, омолодить свой образ, избавиться от комплексов, которые мешают комфортно себя чувствовать, — вполне естественно. Эстетическая медицина готова предложить методики, которые помогут достичь гармонии и естественной красоты без следов вмешательства. О самых популярных попросили рассказать пластического хирурга Александра Каткова.

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Методика «спейслифтинг»

Одна из эффективных методик для тех, кому важно визуально скинуть несколько лет, подтянуть овал лица, убрать следы возраста. В отличие от других процедур омоложения, (SMAS-лифтинг и т.д.), ее отличает не только яркий anti-age эффект, но и качественное моделирование лица. Хирург работает с мягкими тканями, не натягивая их, а перераспределяя так, чтобы ни мимика, ни природные черты не менялись и сохраняли естественный гармоничный вид.

Суть спейслифтинга в определенном «делении» лица на пространства, «спейсы», где возраст проявляется быстрее: эти зоны «плывут», теряют тонус, упругость.

Австралийский хирург Мендельсон, которому принадлежит разработка техники, смог доказать на практике, что если «ушить» эти пространства, а затем восстановить связки, то лицо станет вновь подтянутым и молодым. По желанию и после рекомендации врача, который имеет достаточную квалификацию для проведения такой ювелирной операции, спейслифтинг может проводиться на все лицо или точечно. Результат — подтянутые скулы, щеки, шея, носогубная зона, подбородок, нижние веки без каких-либо следов от операции.

Пьезоринопластика

Коррекция носа всегда считалась одной из самых популярных операций. И в последнее время хирурги отмечают приятную тенденцию: все больше ценится натуральность, внимание на пропорции и индивидуальные черты лица. Следы вмешательства незаметны, если выбрана правильная методика и пациент доверяет профессионализму врача.

Решиться на операцию многим непросто из-за страхов: потенциальные пациенты боятся различных осложнений, анатомических нарушений, длительной реабилитации. Если во время оперативного вмешательства используется ультразвуковой пьезо-аппарат, то и сам процесс, и восстановление максимально мягкое и комфортное. В этом случае не нарушается анатомия носа, ткани и сосуды не травмируются, отечность и синяки проходят гораздо быстрее. С помощью пьезо-аппарата хирург может не только исправить внешние изъяны (форму носа, горбинку и тд.), но также вернуть пациенту правильное дыхание, исправив перегородку.

Блефаропластика

За пластикой век к хирургу нередко обращаются пациенты, которым еще нет и 40 лет — довольно рано могут появиться отечность, мешки, усталый тяжелый взгляд, нависшее веко.

Блефаропластика проводится разными способами, наиболее оптимальный предлагает хирург после консультации и осмотра. Результат всегда заметен — уходят морщинки, мешки под глазами, отеки, синяки. Взгляд становится более распахнутым, молодым, и свежим. Чтобы следов вмешательства не было видно, важно доверить лицо и здоровье профессиональным рукам — врач должен работать не по шаблону, а учитывать индивидуальное строение глаз и периорбитальной области, пропорции, состояние мягких тканей, окружающих глаз — тонус кожи, мышц и связок.

Эндоскопическая маммопластика

Красивая, подтянутая грудь — мечта многих девушек и женщин. Одним важно подкорректировать природный размер, другим — вернуть привлекательные формы после родов и кормления грудью. С помощью эндоскопической методики травматизация молочных желез исключена — четкое изображение хода операции на экране позволяет контролировать процесс, правильно и точно разместить имплант. Следы после операции невидимы, пациентка получает желаемую форму груди и достаточно быстро может вернуться к будничным делам.

Эндоскопический лифтинг

Эта методика популярна как самостоятельная операция, но наибольший эффект дает в сочетании с блефаропластикой. Когда хирург подтягивает лоб, надбровную зону и виски, лицо сразу же преображается и омолаживается. Небольшие мини-проколы в в волосах гарантируют «невидимый» результат, а эндоскоп помогает хирургу максимально точно работать с тканями и перемещать их в более высокое положение.

Огромным плюсом эндоскопического лифтинга является отсутствие следов от операции, безопасность и быстрое заживление. Чтобы результат был долговременным и радовал вас, операцию должен проводить хирург с опытом.

Липофилинг

Методика прекрасно подходит тем, кому нужно восполнить недостающий объем на лице при возрастных изменениях или конституционных особенностях. Собственные жировые клетки вводятся в те области, где требуется коррекция (виски, скулы, область под нижними веками, подбровные области, губы) и пациент в результате получает наполненное свежестью естественное гармоничное лицо с молодыми контурами и рельефами. Также методика применяется при послеоперационных деформациях век, сужении красной каймы губ, потере упругости кожи.

Среди плюсов — отсутствие подготовительного и реабилитационного периода. Эффект от липофилинга всегда выражен, если же требуется коррекция и каких-то других областей лица, то нередко хирург предлагает комбо-варианты, например блефаропластику в сочетании с липофилингом, чтобы результат вас радовал и был длительным.