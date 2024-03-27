Как правильно выбирать компрессионные чулки

Варикозное расширение вен может причинять значительный дискомфорт, а иногда и приводить к серьезным осложнениям. Чтобы не доводить проблему до хирургического вмешательства, врачи часто советуют использовать компрессионный трикотаж. Однако, чтобы от гольф, чулок и колготок был максимальный эффект, их важно правильно выбрать.

Виды компрессионного трикотажа

Лечебный трикотаж показан людям с варикозной болезнью, у которых были тромбозы вен ног, а также тем, у кого есть нарушение лимфооттока любого происхождения. Подбирать трикотаж необходимо в соответствии с его назначением. Есть несколько видов такого белья, и каждый выполняет свою функцию:

Профилактические — помогают предотвратить развитие заболеваний вен. Назначают людям, ведущим сидячий образ жизни или, наоборот, тем, кто много времени проводит на ногах, а также беременным.

Лечебные — назначаются для лечения при явной патологии.

Госпитальные — их надевают при родах или операциях, чтобы предотвратить тромбоз.

Противоязвенные — назначают при лечении трофических язв.

Как рассказал WomanHit оперирующий хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов, фактически разница трикотажа в том, что госпитальный менее прочный и износостойкий, но в нем можно мыться и он быстро сохнет. По разновидностям средства эластичной компрессии подразделяются на гольфы, чулки и колготки. Есть также трикотаж для рук и эластичные бандажи.

«Большинству людей с варикозом и перенесенным тромбозом достаточно носить гольфы, чулки или колготки, в зависимости от того, что удобно. Часто можно услышать миф, что, если расширенные вены есть на бедрах, надо носить обязательно чулки или колготки. На самом деле это не так. Компрессионный трикотаж работает исходя из законов физики, и его максимальная компрессия — в области голени, которая уменьшается в сторону бедра», — поясняет наш эксперт.

Степени компрессии

В медицинском трикотаже существует несколько классов компрессии, которые обладают различной силой давления. Уровень компрессии определяет степень давления, которая оказывается на лодыжки. Это давление измеряется в миллиметрах ртутного столба. Выделяется 4 степени компрессии:

Первая — используется на начальной стадии варикоза, при незначительном расширении вен и первых признаках венозной недостаточности. Об этом могут говорить боль, онемение, периодические судороги и отеки, сосудистые звездочки. Такие изделия можно носить в качестве профилактики.

Вторая — служит для сужения и укрепления расширенных вен, предотвращает скапливание межклеточной жидкости. Можно использовать только по назначению врача.

Третья — такой трикотаж оказывает довольно сильное воздействие на вены. Назначается врачом — флебологом при осложненной хронической венозной недостаточности, стойкой отечности, после операций на венах, при синдромах Паркса Вебера и Клиппель-Триноне. Купить можно только по рецепту.

Четвертая — используется при таких серьезных заболеваниях, как слоновость, тромбоз глубоких вен и для устранения нарушений лимфооттока. Может назначить только врач, продается только по рецепту.

Как советует Василий Гаврилов, если у кровных родственников есть варикоз и у человека начинают появляться вены на ногах, и есть жалобы в виде отечности, а также к вечеру появляются боли в голенях, то можно самостоятельно купить компрессионный трикотаж.

«Обычно рекомендую начать с обязательных полетов в самолете, носить его во время беременности и родов, а также если предстоит трудный день с долгим сидением или стоянием, дальняя поездка на машине», — советует врач.

На что обратить внимание при выборе

При выборе компрессионного трикотажа, кроме класса компрессии, также важно обратить внимание на упаковку. Товар должен соответствовать стандарту качества RAL-GZ 387. На колготках не должно быть выпуклых швов и дефектов. Менять трикотаж необходимо каждые 6 месяцев, т. к. за этот срок его компрессионные свойства снижаются.

«Лучше, конечно, обратиться к флебологу, но если толщина вен на ногах до 3 мм и ноги не отекают, носить можно 1-й класс компрессии. Если вены толще и отеки ног появляются к вечеру, то 2-й класс компрессии. Остальные ситуации необходимо обязательно согласовать с врачом», — рассказывает Василий.

По словам нашего эксперта, размер трикотажа подбирается в ортопедическом салоне. Для этого сантиметровой лентой измеряется нога в четырех местах:

в области самой узкой части голени;

в области самой широкой части голени;

под коленом;

в сидячем положении при согнутом на 90 градусов колене измеряется высота от пола до коленного сустава.

Как определить размер компрессионных чулок

Чулки применяются для профилактики патологий венозной системы. Можно использовать после операций на ногах. Такие чулки желательно носить любительницам обуви на каблуке выше 4 см, особенно при неблагоприятной наследственности.

Чтобы определить размер, необходимо снять мерки. Делать это лучше в первой половине дня. Измерьте обхват голени над лодыжкой, у икры, на высоте 25–30 см от колена, а также длину ноги от пятки до паха.

Как подобрать размер для компрессионных гольфов

Гольфы, а также гетры используются после операций и травм. Также их можно надевать, если предстоит длительное путешествие или серьезные физические нагрузки.

Для подбора гольфов мерки снимаются с лодыжки, середины голени, окружности ниже колена и окружности бедра. Также нужно измерить длину голени от пятки до колена.

Как подобрать размер для компрессионных колготок

У колготок часть, облегающая таз и талию, не обладает компрессионными свойствами, поэтому их можно носить беременным для поддержания органов малого таза. Также лечебные колготки предназначены для мужчин, у которых диагностированы варикоцеле, гидроцеле и перекрут яичка.

Для того чтобы правильно подобрать размер колготок, дополнительно к вышеперечисленным замерам необходимо снять мерки с талии и самой широкой части бедер.

Как правильно надевают это белье

Перед тем как надеть компрессионный трикотаж, снимите с пальцев все аксессуары, а также часы. Лучше всего надевать с утра, пока ноги не отекли. Но если отек уже есть, лягте на спину и положите ноги на подушки на небольшую высоту на 7–15 минут. Подушки можно заменить спинкой дивана. Далее медленно и аккуратно наденьте изделие:

достаньте из упаковки и расправьте;

засуньте кулак в изделие и возьмитесь за пяточную область;

выверните наизнанку, не отпуская носочную часть;

вставьте стопу, возьмитесь за ткань и потяните наверх;

продвигайтесь выше по ноге, захватывая ткань по 5 см.

Если степень компрессии высокая и пациенту сложно надеть трикотаж самостоятельно, можно воспользоваться дополнительными девайсами.

Спрей — увлажняет кожу и снимает болевой синдром на первых этапах использования. Его необходимо распылить на вывернутое наизнанку изделие на расстоянии 25 см.

Перчатки — медицинские перчатки должны быть с чуть шероховатой поверхностью. Аккуратно подденьте трикотаж пальцами и начните постепенно его распределять по всей длине ноги. Трикотаж будет легче надеваться за счет повышенного сцепления между перчатками и изделием.

Батлер — предназначен для тех, кому сложно наклониться или достать до стоп. Устройство бывает разборным и стационарным. Можно найти вариант с удлиненными ручками.

В среднем носить компрессионный трикотаж можно до 12 часов. «Я в своей практике рекомендую пациентам с варикозом самостоятельно понаблюдать, за какой период времени уменьшаются отеки и боли в ногах, и выбрать время ношения индивидуально, но чем ближе к 12 часам в день, тем лучше. Тем, кто перенес тромбозы вен ног, лучше носить компрессионный трикотаж всегда в вертикальном положении», — советует Василий Гаврилов.

Врач-эксперт:

Врач-хирург высшей категории, флеболог, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов, стаж работы 15 лет.

Образование:

Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е. А. Вагнера, «Лечебное дело» (2008)

Интернатура по специальности «Хирургия» (2009)

Ординатура по специальности «Хирургия» (2011)

Повышение квалификации:

«Хирургия» (2015)

Имеет порядка 130 научных работ, из ни× 40 ВАК, 22 Скопус и WebOfScience.