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Герцогиня Меган Маркл наняла стилиста Адель для смены имиджа

Герцогиня Меган Маркл наняла звездную стилистку Джейми Мизрахи. Об этом сообщает Tatler.

Герцогиня Меган Маркл наняла стилиста Адель для смены имиджа
© Газета.Ru

Меган Маркл начала работу над своим гардеробом с Джейми Мизрахи, которая ранее сотрудничала с Дженнифер Лоуренс и Адель. Уточняется, что герцогиня не нанимала официального стилиста на эту роль, хотя она работала с бывшей подругой Джессикой Малруни, когда была членом королевской семьи. Эбигейл Спенсер, бывшая коллега Меган по сериалу Suits, ранее говорила, что ее невероятный стиль — это ее заслуга.

Стилист Джейми Мизрахи была ответственна за макияж Адель в тотально-черном Schiaparelli и кардинальную смену имиджа Дженнифер Лоуренс.

Сегодня стало известно, что Меган Маркл будет продавать благовония и средства для ухода за животными. Герцогиня якобы также будет выпускать соль для ванны, ароматическое саше, средства для ухода за кожей, телом и волосами, косметику, диффузоры, ароматические масла.

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Дженнифер Лоуренс
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