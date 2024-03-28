Американская модель Кендалл Дженнер поделилась фото в необычном образе и расстроила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 28-летняя манекенщица запечатлена в спортивном костюме серого цвета, состоящем из кроп-топа и укороченных легинсов с высокой посадкой. При этом она взяла с собой небольшую черную сумку и надела балетки в тон.

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Поклонники обратили внимание на обувь знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Эти туфли ужасны», «Когда ждать твой первый балет?», «Очень странное сочетание», «Фигура отличная, но со вкусом проблемы», «Один из самых худших образов», — возмущались они.

В октябре 2023 года пользователи сети обругали проходку Кендалл Дженнер на показе модного дома Schiaparelli. Тогда модель вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже в платье длины миди из камней красного цвета. В качестве обуви модельеры подобрали для манекенщицы бежевые туфли на каблуках, а стилисты сделали ей объемную укладку.