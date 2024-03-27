Как работает пилинг-скатка для лица и в чем его польза?

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Чтобы кожа как можно дольше оставась гладкой, ровной, свежей и молодой, ей необходимы регулярные отшелушивающие процедуры. Пилинги, скрабы и другие подобные средства удаляют с поверхности кожи мертвые ороговевшие чешуйки и стимулируют обновление тканей. В этой статье прицельно рассматриваем пилинги-скатки и разбираемся, что это за средство, за счет чего оно отшелушивает кожу, и почему купить пилинг-скатку — отличная идея для всех желающих выровнять тон кожи лица, надолго сохранить ее гладкость и природную свежесть.

Пилинг-скатка: что это такое?

Если вы ни разу не пользовались скаткой для отшелушивания кожи лица, для начало стоит разобраться, что представляет собой этот косметический продукт. По сути это мягкий эксфолиатор (отшелушивающее средство) на кремовой или гелевой основе, который деликатно удаляет с поверхности эпидермиса мертвые чешуйки, очищая поры и способствуя обновлению тканей.

Ключевое преимущество скаток в том, что они, в отличие от абразивных (солевых, кофейных, сахарных) скрабов и пилингов, воздействую на кожу очень бережно и деликатно. Причина в том, что основой пилингов-скаток являются целлюлозные волокна (акрилаты), а не абразивные частички (кристаллы соли, сахара или молотый кофе), травмирующие кожу.

Помимо волокон целлюлозы в составе скаток часто присутствуют:

АНА (фруктовые) кислоты, энзимы, растительные экстракты, кислота гиалуроновая, церамиды, витамины и др.

Принцип работы пилингов-скаток

Почему пилинги-скатки называются именно так, а не по-другому? Все дело в свойствах целлюлозных волокон (акрилатов), составляющих основу любой скатки. При контакте такого пилинга с кожей (точнее, в процессе трения) акрилаты собираются в мелкие комочки, похожие на катышки, и состав как будто «скатывается». Такая процедура очищает кожу гораздо бережнее, чем чем привычные многим абразивные средства на основе соли или кофе.

Сам принцип действия пилингов-скаток следующий:

Входящие в состав средства кислоты растворяют межклеточные связи. Волокна целлюлозы притягивают мертвые кожные чешуйки, которые удаляются при трении. Дополнительные активы (экстракты, церамиды, витамины, гиалуроновая кислота) успокаивают кожу, наполняют ее питательными веществами и влагой, помогают восстановить защитный барьер.

Пользуясь качественным пилигном-скаткой регулярно, можно добиться следующего:

Кожа лица выравнивается, ее рельеф разглаживается. Исчезают комедоны (черные точки), благодаря глубокому очищению пор. Улучшается кровообращение в тканях, благодаря массажу. Лицо приобретает красивый ровный тон, исчезает тусклость, появляется здоровый свежий румянец. Эпидермис и дерма насыщаются влагой. Лицо визуально выглядит моложе.

Проще говоря, кожа лица становится более гладкой, мягкой, ровной и молодой на вид.

Плюсы пилингов-скаток для лица

Если в вашем косметическом арсенале до сих пор нет такого средства, как пилинг-скатка, настоятельно советуем это исправить. Этот продукт пользуется сегодня заслуженной популярностью у всех, кто заботится о сохранения красоты, здоровья и молодости своей кожи.

К несомненным плюсам таких средств относятся:

простота и удобство в использовании, бережное воздействие на кожу, комфортные ощущения во время процедуры, универсальность — скатки можно использовать обладателям кожи любого типа, включая чувствительную, тонкую и сухую, глубокое очищение кожи без травмирования.

Единственное, что может омрачить покупателям использование пилинга-скатки — индивидуальная непереносимость какого-либо из ее компонентов. Другие проблемы исключены.

Какой видимый эффект дают пилинги-скатки?

Как видите, достоинств у скаток для лица хватает, так что обзавестись таким продуктом, однозначно, стоит. При этом учтите, что заметный и стойкий результат процедуры с ним дают при условии регулярного применения в составе косплексного ухода за кожей при помощи других смягчающих, увлажняющих и очищающих средств. Ожидать, что первая же процедура избавит вас от морщинок или пигментных пятен, не стоит.

Если включить пилинг-скатку в индивидуальную программу комплексного ухода за кожей и пользоваться ею регулярно, то в результате вы получите:

гладкую и ровную кожу, чистые суженные поры, ровный и сияющий цвет лица, свежий внешний вид и здоровый румянец.

Подобный эффект достигается за счет комбинации полезных активов в составе скатки с массажем во время процедуры. Благодаря массажным движениям стимулируются процессы внутриклеточной микроциркуляции и обновления тканей.

Выбираем пилинг-скатку для лица правильно

Хотите поскорее опробовать скатку для лица на себе? Первым делом нужно выбрать средство, подходящее именно вам. Ориентируемся на стандартные критерии при выборе косметики:

Тип кожи: сухая, жирная, нормальная, проблемная, комбинированная, чувствительная, возрастная. Состав: средство должно включать компоненты, подходящие именно вашему типу кожи, и не содержать веществ, вызывающих у вас аллергию. Текстура: гелевые средства более легкие, кремовые — более плотные. В этом вопросе ориентируйтесь на свои предпочтения.

Если правильно выбрать скатку по типу кожи, вы получите не только эффективное очищение, но также дополнительный уход и улучшение состояние кожных покровов:

Средства для сухой, возрастной и чувствительной кожи зачастую дополнительно содержат пантенол, а также ромашковый или розовый экстракты. В продуктах для жирной и проблемной кожи часто содержатся растительные экстракты с противовоспалительным и успокаивающим действием. Любому типу кожи подойдут скатки, в которых присутствуют церамиды, гиалуроновая и молочная кислоты.

Активные компоненты, содержащиеся в конкретном косметическом средстве, придают ему дополнительные свойства. Так что вы можете подобрать скатку, которая одновременно с очищением обладает такими эффектами:

увлажняющий, питательный, успокаивающий, противовоспалительный, матирующий, отбеливающий и осветляющий.

Многим покупателям важна определенная текстура скатки. Выбрать себе подходящее средство по данному параметру тоже не составляет труда. Производители косметики предлагают скатки в виде:

гелей, кремов, масок, которые сначала выдерживают на лице 15-20 минут, а затем удаляют.

Упаковка также может быть разной. Одни предпочитают стандартные тубы, другие — стеклянные или пластиковые баночки, третьи — флаконы с дозатором. Выбирайте наиболее удобный вариант с вашей точки зрения.

Алгоритм применения пилинга-скатки для лица

Переходим к самой важной части, где расскажем как именно нужно пользоваться пилингом-скаткой для лица, что получить максимальный эффект от процедуры. Ключевое правило здесь одно — скатку надо наносить исключительно на сухую кожу.

Лицо очищаем сначала мицеллярной водой, а затем мягким средством для умывания. Бережно промакиваем кожу насухо теплым полотенцем. Наносим скатку на все лицо равномерно, исключая веки и зону вокруг глаз. Оставляем средство на пару минут, чтобы оно слегка подсохло. Мягкими и аккуратными круговыми движениями массируем лицо. В процессе массажа состав должен начать скатываться в небольшие комочки. Смываем остатки продукта теплой чистой водой. Очищенную кожу протираем тоником или лосьоном. Наносим смягчающий крем или делаем питательную маску.

Рекомендованная частота подобных процедур — до 2 раз в неделю. Но в зависимости от типа кожи возможны следующие варианты:

При сухой и чувствительной хватит 1 процедуры в неделю. При проблемной и жирной можно пользоваться скаткой 3 раза в неделю.

Отзывы покупателей о пилингах-скатках для лица

Анна С.: «У меня сухая чувствительная кожа, поэтому для меня пилинг скатка — лучшее средство для отшелушивания и глубокого очищения. Она не травмирует кожу, как абразивы, и в то же время действует очень эффективно. После скатки кожа всегда такая мягенькая и гладенькая, просто вау». Светлана Ч.: «Мне нравятся кремовые скатки, они такие плотные, с приятной текстурой. Пользуюсь ими где-то раз в неделю обычно и очень довольна результатом — лицо как будто разглаживается, и такое ощущение свежести сразу, просто супер. Такое отшелушивание мне намного больше нравится, чем просто кислотные пилинги или скрабы типа солевых».

Подведем итоги!

Пилинг-скатка для лица мягко отшелушивает кожу, не повреждая ее, благодаря волокнам целлюлозы и кислотам, составляющим основу очищающих средств такого типа. Выбирать скатку необходимо по своему типу кожи, дополнительным свойствам (отбеливающие, успокаивающие, омолаживающие, матирующие, противовоспалительные), предпочитаемой текстуре и удобству упаковки. Помните, что наносится скатка исключительно на сухую кожу, а рекомендованная частота процедур зависит от ее типа. Сухой коже достаточно 1 сеанса в неделю, для проблемной и жирной можно выполнить до 3 процедур каждые 7 дней.