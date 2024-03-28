Модные платья на выпускной 2024

Выбрать наряд на выпускной — задача не из легких, причем с ней сталкиваются выпускницы и 9, и 11 классов. К счастью, сегодня есть большой ассортимент моделей и фасонов: женственные платья-комбинации, платья с бахромой в этническом стиле и даже стильные брючные костюмы. «Лента.ру» выяснила, какие тренды платьев на выпускной будут самыми актуальными в 2024 году, как с помощью наряда подчеркнуть свою индивидуальность и на что стоит обращать внимание, чтобы выбрать самое стильное платье на выпускной бал.

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Модные тенденции 2024 года

Судя по последним Louis Vuitton, Chanel, Valentino и другие бренды представили на подиумах утонченные платья в пастельных оттенках, юбки ниже колена с цветочным принтом и провокационные модели из гипюра. Так что при выборе наряда для выпускного стоит обратить внимание на элементы, которые сделают образ более элегантным и изящным.

Стилист-имиджмейкер Анна Тарбакова в беседе с «Лентой.ру» советует при создании своего образа обратиться к популярным сегодня стилям «тихой роскоши» и «мягкой силе», для которых характерны классический крой, приглушенные цвета и натуральные, качественные ткани. Не стоит забывать и о таких устоявшихся трендах, как ностальгия по нулевым, девяностым и восьмидесятым, добавила эксперт.

Помимо прочего, журнал Vogue определил 11 главных трендов весны 2024 года.

Главные тренды весны-лета 2024 года:

прозрачность. Одним из главных трендов сезона стал полупрозрачный тюль, особенно в светлых оттенках;

черный цвет. Он, безусловно, всегда в моде, но в этом сезоне — особенно. Считается, что этот цвет отражает практичность и приземленность;

ажурные материалы и открытые части тела — этой весной в тренде открытая спина, всевозможные вырезы и вставки из сетки;

порванные ткани — не успели модники отойти от рваных джинсов, как в моду снова вошли небрежные разрезы и вставки из лоскутов;

фартуки, нагрудники и квадратные вырезы на одежде, как ассоциация со спецодеждой рабочих — не только стильный, но и очень комфортный тренд;

объемная мятая ткань и скульптурные юбки-баллоны. Дизайнеры вспомнили о том, что мода — это тоже искусство, и на последних показах представили образы, напоминающие древнегреческие скульптуры;

удлиненные силуэты. Линия талии идет на повышение — модные дома визуально вытягивают фигуры своих моделей с помощью завышенного пояса;

металлик. Цвет серебра и золота в переливающихся исполнениях сегодня на пике популярности;

воротники и рубашки-поло. Поло снова в моде, причем новые модели Miu Miu и Gucci уж очень напоминают форму вожатого в детском лагере;

розы — в принтах, аппликациях и вышивках, а также как элемент бижутерии и других аксессуаров. Весна — самое время опробовать этот женственный тренд на себе;

пух и перья. Этот тренд отсылает к нулевым, в эпоху шика и гламура. Современные дизайнеры переосмыслили тренд, например, Mains «подарили» моделям крылья ангела, а JW Anderson украсили белыми перьями спортивную куртку.

Модели платьев

Нежное платье из светлой вуали

Анна Тарбакова отметила, что один из трендов последних модных показов — однотонные, нежные платья из вуальных тканей.

Особенно выделился модный дом Bora Aksu — модели вышли на подиум в кружеве белого цвета, черно-белых костюмах и кукольных платьях.

По словам стилиста, молодым девушкам стоит обратить внимание на этот тренд.

Юность, нежность и трогательность выпускниц можно подчеркнуть платьями в наивном стиле короткой длины с различными воланами, рюшами и пышными юбками Анна Тарбакова стилист

Сделать образ более нежным и женственным можно и с помощью второго слоя, например, надеть на брутальное платье накидку из светлой вуали, добавила стилист.

Полупрозрачные платья

Тренд на «Naked dress» еще с прошлого года держится в топе главных тенденций. Прозрачную ткань в оформлении платьев и юбок использовали на последних модных показах Markarian, Acne, Ermanno Scervino, Isabel Marant, Coperni, Elie Saab, Missoni, Atlein, Chloe и Miu Miu.

Однако, может быть, платье на выпускной, сшитое целиком из прозрачной ткани шокирует родителей, учителей и одноклассников. Так что для школьного праздника такой вариант вряд ли подойдет. При выборе платья на выпускной лучше ограничиться только полупрозрачными элементами. Это могут быть вставки, рукава, накидки из вуали или продолжение короткой юбки до макси из прозрачной ткани.

«Более плотный вариант прозрачности — кружево — тоже часто встречается на подиуме», — заметила Анна Тарбакова.

По ее словам, кружевным платьем можно передать разное настроение: светлое, воздушное, романтичное, наивное. Черное кружево, напротив, придаст образу драмы.

Если же вы хотите уйти в историзм, можно выбрать платье на выпускной из кружева с воланами и элементами костюма. В таком образе вы будете похожи на принцессу Диану Анна Тарбакова стилист

Платье с бахромой

Платья с бахромой возвращаются аж из 1920-х. Особенно выделился бренд Sharon Wauchob, представив множество вариантов стилизации платья с помощью бахромы. Длинная из нитей, короткая «ворсинками» или слоями — можно найти на любой вкус.

На самом деле, бахрома — довольно универсальный вариант декора. Она может быть атрибутом исторического образа в стиле ревущих 20-х или отсылать к эстетике хиппи, или бохо.

Также бахрома легко вписывается в повседневные образы — ею украшают платья, кожаные куртки, сумки и даже обувь. Так что выпускное платье с бахромой этой весной будет смотреться более чем уместно, заметила Анна Тарбакова.

Такой вариант отлично подойдет любительницам богемной эстетики Анна Тарбакова стилист

Приталенное платье

Несмотря на конкуренцию со стороны длинных платьев в пол и свободных силуэтов, именно акцент на талии стал одной из главных фишек весны и предстоящего лета. Короткие платья облегающего кроя стали настоящим хитом сезона, что, несомненно, порадует тех, кто устал от оверсайза.

Отдельно Анна Тарбакова выделяет стиль new look — это платья с треугольным вырезом, глубоким декольте «на запах» и акцентом на талии. Такие модели появились, например, в последней коллекции Markarian.

Корсетное платье

Корсеты давно держатся на модных показах — еще в 2019 году они пережили свой ренессанс. Даже Vivienne Westwood, родоначальница моды на корсеты в современных образах, перевыпустила тогда свою коллекцию винтажных корсетов. С тех пор корсеты и корсетные платья не пропадают из поля зрения: их, например, очень любит модель Хейли Бибер.

На последних показах Markarian переосмыслил исторические образы в верхней части платья — у Markarian она, может быть, уже не такая жесткая, как в те времена, но форму держать будет и поможет создать акцент на талии.

LoveShackFancy порадовали поклонниц стиля Y2K, представив корсеты-майки в комбинации с шифоновыми блузами и меховыми накидками.

Платье-комбинация

Платья-комбинации в различных интерпретациях — это уже классика, утверждает Анна Тарбакова.

Это очень практичное решение, ведь такое платье спокойно можно носить и после мероприятия Анна Тарбакова стилист

У платьев-комбинаций этого сезона есть одна особенность — кружевные вставки. LoveShackFancy в своей осенне-зимней коллекции 2024-2025 делает упор именно на рюши и кружево: длинное платье в пол пастельного оттенка с воланами — основа нежного и невинного образа.

Christian Siriano и Sharon Wauchob предлагают более строгие платья-комбинации из шелка или атласа. Так что бельевой стиль все еще актуален на подиумах.

По словам стилиста, такое платье можно дополнить чем угодно: от нежного кардигана до потертой кожанки. Что касается обуви, комбинацию можно сочетать как с каблуками, так и с кедами или любой другой обувью на плоском ходу.

Платье с акцентом на открытых плечах

Модные платья на выпускной с открытыми плечами или асимметричные модели с одним открытым плечом — тоже настоящий тренд этого сезона. Такие модели широко представили Markarian, Giambattista Valli, Isabel Marant и Versace.

Показывать плечи можно по-разному — с помощью декольте, акцентных рукавов или высоких перчаток. Анна Тарбакова отдает предпочтение тонким бретелькам и предлагает подчеркнуть плечи с помощью такого платья. В качестве материала отлично подойдет шелк или многослойный тюль.

Платье с открытой спиной

Если хочется эффектно выделиться из толпы, можно выбрать платье с открытой спиной или шнуровкой, советует Анна Тарбакова. На последних показах этот тренд поддержал Sharon Wauchob, представив майку с разрезом и тонкой цепочкой.

Альтернативой тонкой шнуровке могут стать красиво обрамляющие спину широкие бретели. Можно также совместить два тренда в одном — и присмотреться к моделям с полупрозрачными вставками сзади. Это будет платье на выпускной, которое точно всем запомнится, утверждает Анна Тарбакова. Особенно, если у девушки короткие или забранные волосы.

Платье с пышными рукавами

Последние коллекции подтверждают тренд на платья с объемными рукавами. Дизайнеры играют с различными стилями и формами: это и короткие рукава-фонарики, и длинные рукава-буфы, и свободные рукава-колокола, а также расклешенные рукава с воланами или дополнительными деталями ближе к запястью.

Пышные рукава-буфы могут быть продолжением наряда или надеваться отдельно, причем они допустимы не только в тон, но и в контраст платью Анна Тарбакова стилист

Эксперименты дизайнеров не ограничиваются только кроем: с каждым сезоном на рукавах становится все больше разнообразных материалов и декоративных элементов. Мех, перья, пайетки, бахрома, воланы и другие детали превращают обычные рукава в настоящие произведения искусства.

Платье с пайетками

В этом сезоне такому смелому и яркому решению можно сказать уверенное «да», отмечает Анна Тарбакова.

По словам эксперта, трендом остаются платья в стиле mermaid-core, украшенные мелкими пайетками-чешуйками, которые создают эффект влажности и подчеркивают женственные формы. Особенно впечатляюще такие пайетки смотрятся на облегающих платьях-годе — с разрезом чуть выше или ниже колен.

Тем, кто хочет выделиться среди одноклассниц, подойдет платье с крупными круглыми пайетками, в котором выпускница будет сверкать ярче всех. В этом году такими моделями порадовал бренд LoveShackFancy, представив блестящие платья в ярких оттенках.

Стилист отметила, что платья из пайеток очень самодостаточны: если простые однотонные модели стоит дополнительно украшать бижутерией, чтобы выделиться из толпы, платье из пайеток — само по себе украшение. Если захочется добавить немного строгости или умеренности, такое платье можно дополнить костюмным жакетом или стильной рубашкой.

Ткани и цвет

Судя по последним показам модных домов, для торжеств лучше выбирать платья из блестящих, струящихся тканей, ярких или пастельных оттенков. Один из трендовых цветов весенне-летнего сезона — это бордовый. Ставку на глубокий красный цвет сделали Rick Owens, Giambattista Valli и Valentino.

Анна Тарбакова добавила, что в моде остается металлик. Часть последней коллекции модного дома Brandon Maxwell посвящена именно «металлическим» платьям. Серебро как подвид металлика тоже не сдает свои позиции: такие платья были замечены в коллекциях Alexander McQueen, Chloe, Simone Rocha, Carolina Herrera и Coperni.

Выбирайте струящиеся ткани, с эффектом текучести металла. Такие акцентные платья можно дополнить минималистичными гладкими прическами, а в макияже продублировать металлизированную тематику Анна Тарбакова стилист

Гладкие прически, кстати, тоже тренд сезона — Prada в своих показах дошли даже до того, что надели моделям на голову плавательные шапочки. Так, конечно, не стоит одеваться на выпускной, если девушка не является поклонницей экстремально-высокой моды, отметила Тарбакова. При этом стоит взять на заметку, что прилизанные волосы и мокрые прически, дополняющие образ, будут смотреться актуально.

Цвет 2024 года по версии Pantone, конечно, тоже в тренде — по мнению сотрудников института, оттенок «персиковый пух» (peach fuzz) символизирует эмпатию и чувствительность в непростое для мира время. Конечно, модные дома не обошли этот оттенок стороной, а No. 21 даже умудрился совместить два тренда в одном, представив персиковый металлик.

Что надеть на выпускной, кроме платья

Анна Тарбакова отметила, что на выпускной совсем не обязательно приходить в платье. Есть множество оригинальных вариантов для выпускниц, которые предпочитают брюки или любят составлять сложные многослойные образы.

Модная альтернатива платью на выпускной

Костюм. Prada в этом году не перестает удивлять подходом к ношению обычных строгих костюмов: модный дом предлагает обвязывать костюм поясом поверх пиджака. Более того, низ в этих образах исключительно короткой длины.

Сочетание любого верха и юбки. Главное — правильно комбинировать цвета и фактуры. Примеры подают Markarian и Prada: они сочетают разные ткани, объединяя их общим элементом — для Markarian таким связующим звеном становится неоднородность и текстурность материалов, а для Prada — бахрома.

Брюки из струящейся ткани. Так предлагает поступить Christian Siriano, представив подобный образ наравне с платьями: легкие, летящие — издалека они практически неотличимы от длинной юбки, однако гораздо более удобны для прогулок и танцев на выпускном.

Тонкие белые блузы. Подчеркнуть свою женственность и нежность без платья поможет блуза из легкой ткани в светлых тонах, например, как у Sharon Wauchob.

Что можно накинуть сверху, чтобы дополнить образ

Несмотря на то что выпускные отмечают летом, погода не всегда радует устойчивым теплом, особенно к ночи. Что же можно надеть сверху с красивым платьем на выпускной, чтобы эффектно дополнить свой образ?

Верхняя одежда на выпускной:

кожаная куртка — особенно подойдет к бельевым, нежным, белым и «наивным» платьям, а также к корсетам;

короткая шубка или меховая накидка — идеально сочетается с шелковыми платьями, шикарными вырезами и гламурными платьями из пайеток;

пиджак — для строгих, классических платьев, приталенных силуэтов и пышных юбок;

кардиган — для хлопковых и кукольных платьев;

джинсовка — для платьев из натуральной ткани и образов в стиле бохо с бахромой.

Платье на выпускной может быть короткое, длинное, яркое и экстравагантное или нежное и женственное — при выборе наряда школьницам в первую очередь стоит опираться на собственный вкус и стиль в одежде, заключила Анна Тарбакова. По словам стилиста, модные тенденции, несомненно, могут вдохновить и помочь сделать образ более современным, однако в погоне за трендами не стоит забывать о том, что одежда — это способ самовыражения, а не набор правил, которые нельзя нарушать.