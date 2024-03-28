Возлюбленная Джейсона Стетхэма показала фигуру в белье на кровати

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Роузи Хантингтон-Уайтли устроила фотосессию в нижнем белье. Снимками она поделилась в Instgram.

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36-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли позировала в шелковом кремовом боди. Образ дополнила подвеска и многочисленные кольца, серьги и браслеты. Ей сделали укладку с локонами и макияж с матовой розовой помадой. Фотосессию модель устроила на атласных наволочках в своем доме в Лондоне.

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«Красивая», «Совершенство», «Идеальная фигура», «Потрясающая красотка», «Богиня», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с актером Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году Роузи Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го модель сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона появилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс. Звезды делятся в социальных сетях фотографиями с детьми, но до сих пор не показывают лицо девочки.