Селена Гомес снялась в бюстгальтере

Американская певица и актриса Селена Гомес снялась в откровенном образе на новых фото. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных снимках (на момент написания новости были удалены) 31-летняя звезда позировала на камеру в черном бюстгальтере без бретелей. При этом на фото знаменитость продемонстрировала свою частично оголенную грудь.

© соцсети

Артистка уложила волосы в крупные локоны, держа одной рукой часть прядей. Помимо этого, Гомес нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала серьги-кольца.

Ранее в марте обнаженная Селена Гомес показала фото из ванной. При этом она повернулась спиной к камере и прижала ноги к груди.