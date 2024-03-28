Перечислены успокаивающие домашние средства от прыщей

Некоторые люди предпочитают бороться с прыщами домашними средствами, поскольку у аптечных бывают нежелательные побочные эффекты. Врачи рассказали, какие именно продукты помогут в этом случае.

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Виноградное очищающее средство. Согласно обзорной статье, ресвератрол в кожуре красного винограда может проявлять бактерицидную активность в отношении Cutibacterium acnes. Ранее эта бактерия называлась Propionibacterium acnes, и она способствует образованию прыщей. Протрите лицо мякотью нескольких виноградин, а затем ополосните его прохладной водой.

Ломтики огурца. В одном обзоре говорится, что огурцы могут оказывать успокаивающее действие на кожу, уменьшая раздражение, отёк и боль. За счёт этого они способны уменьшить воспаление. Приготовьте специальную пасту, смешав один небольшой огурец и 1 стакан овсянки. Также добавьте к 1 чайной ложке этой смеси 1 чайную ложку простого йогурта и нанесите на лицо. Оставьте всё на полчаса и смойте.

Огуречная маска. Если у вас овсянки или йогурта на кухне нет, то вы можете вместо этого размять один огурец, процедить воду, добавить 1 столовую ложку сахара и хорошо перемешать всё. Затем нанесите смесь на лицо, оставьте на 10 минут. Далее промойте всё холодной водой.

Простая медовая маска. Исследования показывают, что мёд может подавлять рост C. acnes. Перед нанесением на лицо маски ополосните его тёплой водой. Затем намажьте мёдом кожу, оставьте на 30 минут и смойте тёплой водой.

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Дрожжево-йогуртовая маска для жирной кожи. В одной обзорной статье говорится, что кисломолочные продукты, такие как йогурт, могут улучшить здоровье кожи. Также йогурт — это пробиотик, который подавляет C.acnes. Для того чтобы сделать маску, смешайте 1 чайную ложку пивных дрожжей с небольшим количеством простого йогурта. У вас должна получиться жидкая смесь. Нанесите её на все жирные участки кожи и оставьте на 15−20 минут. Смойте сначала всё тёплой водой, а затем используйте холодную воду, чтобы закрыть поры.

Овсянка для лица. Исследования показывают, что противовоспалительные свойства овсянки естественным образом успокаивают кожу и облегчают раздражение, вызванное сыпью, эритемой, ожогами, зудом и экземой. Смешайте 2 чайные ложки овсянки, 1 чайную ложку пищевой соды и достаточное количество воды, чтобы получилась паста. Нанесите её на лицо и очень аккуратно вотрите. Следите за тем, чтобы она не слишком сильно отшелушивала кожу. Затем тщательно смойте её.

Маска для лица из куркумы. Научно доказано, что она обладает противовоспалительными, антимикробными и антиоксидантными свойствами. Также она значительно уменьшает тяжесть прыщей, алопеции, атопического дерматита, красного плоского лишая полости рта, зуда и псориаза. Смешайте ½ стакана нутовой муки и по 2 чайные ложки порошка куркумы, порошка сандалового дерева и топленого масла или миндального масла. Добавьте к ним достаточное количество воды, чтобы в итоге получилась паста. Нанесите её на кожу и оставьте на 5−10 минут.

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