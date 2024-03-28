Лисовец призвал российских мужчин отказаться от «тюремных стрижек»

Стилист Владислав Лисовец призвал мужчин отказаться от одного вида причесок. Его комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

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Россиянам следует избегать коротких стрижек как у заключенных, отметил эксперт.

«Отбрасываем тюремные стрижки с бритыми висками. Чуть-чуть отросшие волосы. Больше элитарности, больше элегантности», — пояснил он.

Кроме того, специалист посоветовал мужчинам сменить толстовки и одежду с капюшонами на прямые брюки и пиджаки. По его словам, в моде будет внешний вид, как у человека с высшим образованием.

Ранее в марте ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал популярные у мужчин пластические операции.