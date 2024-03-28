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Лисовец призвал российских мужчин отказаться от «тюремных стрижек»

Стилист Владислав Лисовец призвал мужчин отказаться от одного вида причесок. Его комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

Лисовец призвал российских мужчин отказаться от «тюремных стрижек»
© Lenta.ru

Россиянам следует избегать коротких стрижек как у заключенных, отметил эксперт.

«Отбрасываем тюремные стрижки с бритыми висками. Чуть-чуть отросшие волосы. Больше элитарности, больше элегантности», — пояснил он.

Кроме того, специалист посоветовал мужчинам сменить толстовки и одежду с капюшонами на прямые брюки и пиджаки. По его словам, в моде будет внешний вид, как у человека с высшим образованием.

Ранее в марте ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал популярные у мужчин пластические операции.

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Владислав Лисовец
Тигран Алексанян