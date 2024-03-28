Как осетинский дизайнер сочетает моду и секонд-хенд

Два года назад на первую во Владикавказе масштабную встречу по обмену вещами вместо ожидаемых 50 человек пришли более 200. Так выяснилось, что в Северной Осетии немало людей, которые не просто хотят избавиться от старых вещей, а не видят ничего зазорного в ношении чужих нарядов. Когда мероприятие закончилось, в центре зала осталась целая гора одежды. Выкинуть — рука не поднялась, рассказывает Тэка Бандурова, собравшая те вещи и решившая чаще проводить подобные встречи. Единомышленники поддержали молодого дизайнера, и родился проект СВОП (от англ. swap — обмен), а уже из него — и осетинский экобренд TEQ.

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Модный приговор

Арт-пространство СВОП расположилось на окраине Владикавказа. Среди, без преувеличения, тонн одежды, постеры и баннеры. В основном на экотематику.

— Наверное, большинство из нас даже не задумывается, что изготовление одежды наносит колоссальный вред планете. Когда я углубилась в эту тему, стала изучать информацию, то просто ужаснулась количеству производимой одежды и вреду, который она наносит. Несмотря на это, одни продолжают безостановочно производить, другие — все скупать. Конечно, трудно в один миг отказаться от покупок, но пора начать потреблять осознанно. Наш проект как раз направлен на то, чтобы изменить ситуацию, — делится Тэка Бандурова.

Вещи, которые приносят в арт-пространство, стирают, приводят в порядок и сортируют. Одни отправляют в благотворительные организации, раздают малоимущим или бездомным. Другие выставляют для обмена, третьи перерождаются в новую вещь.

— Я не нашла в России производство по переработке текстиля, а выкидывать вещи, которые порвались по шву или немного прохудились, рука не поворачивалась. Сначала просто хотела их починить, но в процессе пошла дальше. Включился, можно сказать, профессиональный подход, я все же дизайнер. Эти две вещи можно объединить, а вот из этой сделать рукав. Такой подход сейчас набирает обороты в мире, даже дорогие бренды его используют. Он лег и в основу TEQ.

Местный вайб

За год существования осетинский экобренд объединил вокруг себя единомышленников: швеи, сортировщицы, модели, smm-специалисты. Но идейным вдохновителем и главным дизайнером остается Тэка. Она же отвечает за узнаваемость и колорит.

— Мне хочется придавать вещам местный вайб: взял в руки и понял, что из Осетии. Так как я люблю горы, часто добавляю местные пейзажи. В одной из коллекций было десять футболок, осталось всего несколько штук. Каждая уникальна. Даже если захочу, не смогу сделать вторую такую же. Сначала я расписывала пейзажи, потом — изготавливала сами футболки, доделывала мелочи. Кстати, эту ткань нам тоже принесли на своп-вечеринку, она абсолютно новая была, отличного качества. Благодаря этому дизайнерские футболки вышли по приемлемой цене — 3500 рублей за штуку.

Стоимость вещей от осетинского экобренда рассчитывается индивидуально. Одежда продается через социальные сети и в шоурумах Владикавказа.

— Это вообще самая первая наша вещь, сшита из двух винтажных тканей, которые остались еще со времен моей бабушки. Чистая шерсть, — рассказывает Тэка, демонстрируя пальто. — Мы экспериментировали, меняли детали. В итоге выбрали такой унисекс-вариант, он в свободной продаже, стоит 15 000 рублей. Вообще, стараемся упрощать модель, делать минималистичный крой и насыщенную визуальную часть. Тут все вставки из переработанных вещей.

У бренда есть и предметы, полезные в быту. Например, многофункциональные подушки. Полотно для них собрано из частей нескольких десятков вещей и скомбинировано с винтажной мебельной тканью. Но главное — функциональность. По словам дизайнера, в подушках можно хранить зимние пуховики.

Нейросеть в помощь

Новую коллекцию Тэка создавала с помощью современных технологий. Модели сгенерированы в нейросети.

— Я выработала свои алгоритмы. Главное — грамотно сформировать запрос. А вот реализовать идею быстро получается не всегда, — признается девушка. — Вещи сделаны из довольно мелких кусочков ткани. И сложность не в том, чтобы сшить их между собой. Много времени уходит на подбор ткани. Хочется именно так, как нарисовано.

У бренда уже есть свои почитатели. Они готовы ждать вещи и месяц, и два. Понимают, что отшить экологичный эксклюзив за день не получится. Тэка Бандурова уверена: постепенно таких людей будет все больше. Именно поэтому дизайнер готова вместе с единомышленниками и дальше продвигать идеи осознанного потребления, в том числе и благодаря поддержке «Росмолодежи».