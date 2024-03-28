Ольга Бузова показала фигуру в купальнике

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова показала поклонникам, как выглядит ее фигура в купальнике. Звезда выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Накануне Ольга Бузова сообщила, что улетела на море. Позже телеведущая снялась на пляже. На снимках певица предстала в розово-желтом купальнике, поверх которого накинула халат. Знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками и серьгами. Она заплела волосы в косички. Фанаты порадовались за Ольгу Бузову.

© Газета.Ru

«Отличного отдыха, Олечка! Красотка!», «Оля, ты очень красивая! Хорошего тебе отдыха!», «Здорово! Отличного отдыха!», «Красавица, будь счастлива!», «Отдыхай и набирайся сил», — писали в комментариях.

Недавно Ольга Бузова отправила деньги в приют «Добрый дом», в котором живут 300 собак. Сотрудники в социальных сетях сообщили, что у животных осталось корма только на 10 дней. Телеведущая не только помогла финансово, но и рассказала о приюте своим поклонникам.