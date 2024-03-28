Косметолог-эстетист объяснила, какой уход поможет сохранить молодость кожи

С годами сохранять эластичность кожи все труднее. Косметолог-эстетист Ирина Ткачева рассказала, что стоит добавить к ежедневному уходу вместо того, чтобы прибегать к инъекционной косметологии.

Героиня программы Пятого канала «Страна советов» Анастасия заметила, что тонус ее кожи значительно изменился, а цвет стал серым.

«Прежде всего, нужно косметику менять. То есть у нас должна быть уже замена препаратов именно по возрасту», – объяснила косметолог-эстетист Ирина Ткачева.

В первую очередь необходимо озаботиться достаточным количеством коллагена – именно он отвечает за хороший цвет лица и упругость кожи. Поддерживать выработку этого вещества можно не только косметикой, но и при помощи правильного питания. Необходимо включить в рацион яйца, животные белки и рыбу.

Также подтянуть овал лица поможет массаж. Главное – не забывать хорошенько увлажнить кожу перед массажем, а после – очистить и использовать обычный уход.

Ткачева также подобрала Анастасии целую систему ухода. Она состоит из нескольких этапов: умывание, крем с SPF-защитой утром, а вечером – умывание, сыворотка и крем.