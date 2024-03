Одежду бренда Кайли Дженнер оценили словами «создана без уважения к людям»

Одежду нового бренда американской телезвезды и бизнесвумен Кайли Дженнер под названием Khy оценили словами «создана без уважения к людям». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

© globallookpress

Известно, что представленные знаменитостью предметы гардероба изготовлены из синтетических материалов, таких как спандекс, нейлон, полиэстер, или их комбинации. Кроме того, она включила в коллекцию наряды из полиуретановой кожи, за что была удостоена премии организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными»).

Однако защитница этичной моды, основательница организации Collective Fashion Justice Эмма Хаканссон, которая выступает против несправедливости в сфере фэшн-индустрии, раскритиковала деятельность марки. По ее словам, Дженнер использовала искусственную кожу не с целью защиты животных, а только из-за желания получить прибыль.

«Бренд Khy находится в секторе быстрой моды, увековечивая кризис перепроизводства и потребления. Эта одежда не рассчитана на длительный срок службы. Она создана на основе недолговечных трендов без какого-либо уважения к людям, которые ее сделали, планете или жизни на ней, пострадавшей в процессе», — добавила Хаканссон.

Ранее в марте модельер Джессика Йохансен-Белл обвинила Кайли Дженнер в краже дизайна одежды ее бренда.