Известный стилист сравнил Джейсона Стэйтема с охранником из-за одной детали

Известный российский стилист Алеко Надирян сравнил американского актера Джейсона Стэйтема с охранником из-за одной детали. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

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Эксперт заявил, что актер выбирает консервативную одежду для выхода в свет, поскольку его гардероб состоит из темных и базовых вещей.

«Он часто разбавляет образы белой обувью, смотрится стильно», — подчеркнул Надирян.

При этом специалист отметил, что Стэйтема нельзя представить без солнцезащитных очков.