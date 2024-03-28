Известный стилист сравнил Джейсона Стэйтема с охранником из-за одной детали
Известный российский стилист Алеко Надирян сравнил американского актера Джейсона Стэйтема с охранником из-за одной детали. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Эксперт заявил, что актер выбирает консервативную одежду для выхода в свет, поскольку его гардероб состоит из темных и базовых вещей.
«Он часто разбавляет образы белой обувью, смотрится стильно», — подчеркнул Надирян.
При этом специалист отметил, что Стэйтема нельзя представить без солнцезащитных очков.
«Иногда даже складывается впечатление, что он до сих пор в кино и играет роль телохранителя Роузи», — иронично высказался стилист.
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