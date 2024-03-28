Косметолог указала на главные ошибки в уходе за кожей весной

Об этом заявила РИАМО врач-косметолог и дерматолог из клиники «СМ-Косметология» Мария Аветисова. По ее словам, многие пациенты перестают пользоваться кремами из-за ощущения их на коже или из-за чувства «тяжести» вечером. Тем не менее, такие жалобы не должны быть причиной для отказа от ухода. Вместо тяжелых кремов рекомендуется использовать легкие текстуры, такие как флюиды или гели, которые приносят пользу и комфорт коже.

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Еще одна распространенная ошибка — неправильное использование средств с SPF-защитой. Многие отказываются от них из-за дискомфорта или появления высыпаний. однако на рынке сегодня существует много вариантов с SPF, и важно подобрать подходящее средство, подчеркнула специалист.

Также не рекомендуется без контроля использовать средства с кислотами, особенно в солнечный период. Они должны применяться только вечером, с обязательным использованием SPF-защиты утром. Самостоятельный подбор косметики с ретинолом также является ошибкой, поскольку существуют формы и концентрации, которые не рекомендуется использовать в солнечный сезон.

В то же время врач рекомендует проконсультироваться с врачом перед составлением схемы ухода за кожей весной и летом.