В мире выросли продажи поношенной одежды

Реализация подержанной одежды в 2025 году может составить 10 процентов от мировых продаж в фэшн-сфере. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет аналитической компании GlobalData.

© Lenta.ru

Также отмечается, что в 2023 году мировые продажи поношенной одежды выросли на 18 процентов — до 197 миллиардов долларов. При этом ожидается, что к 2028 году данная сумма увеличится до 350 миллиардов долларов. Исследователи связывают указанную тенденцию с кризисом стоимости жизни и опасениями покупателей по поводу экологической обстановки на планете.

«Люди стремятся приобретать подержанные товары, чтобы получить большую выгоду», — в свою очередь, пояснил соучредитель и исполнительный директор комиссионного интернет-магазина ThredUp Джеймс Рейнхарт.

Он отметил, что в настоящее время интерес к вещам из секонд-хенда наблюдается не только у поколения Z и миллениалов, но и у представителей других возрастных групп.

В августе 2023 года стилист и телеведущий Владислав Лисовец посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах.