Семь кремов для рук, с которыми вы забудете про сухость

От качественного крема для рук требуется немного: главное, чтобы увлажнял и быстро впитывался. Собрали 7 классных вариантов, которые справляются с поставленными задачами.

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Крем для рук The Green Light, Superbanka

Главная задача крема — эффективное увлажнение кожи. Церамиды в компании с пантенолом поддерживают гидробаланс, вместе с тем восстанавливая кожный барьер. Ланолин, который создает на коже невесомую пленку, помогает клеткам удерживать влагу.

Крем для рук «Карите», Л’Окситан

Плотный по текстуре, но моментально тающий на руках крем содержит 20% масла карите. Оно питает кожу и снимает раздражения, постепенно восстанавливая защитный барьер. Благодаря крему кожа лучше сопротивляется агрессивным факторам окружающей среды, остается мягкой и увлажненной.

Крем для рук Atoderm, Bioderma

Крем в компактной упаковке для ежедневного ухода. Гипоаллергенная формула насчитывает много полезных веществ. Здесь есть восстанавливающее масло ши, увлажняющий глицерин и компоненты для укрепления кожного барьера.

Парфюмированный крем для рук Mystic Sardaana, Natura Siberica

Крем поддерживает уровень увлажнения и питания за счет экстракта лилии сардаана. В ее составе есть витамины и другие элементы, которые способны восстановить гидробаланс во избежание сухости кожи. Расход у крема минимальный, а текстура нелипкая: он легко распределяется на руках и не оставляет следов.

Крем для рук Girls Rule, Avon

Крем не только интенсивно увлажняет и питает кожу, но и следит за водным балансом в течение дня. После нанесения продукт успокаивает раздраженную кожу, делает руки гладкими и мягкими.

Крем для рук Cerafavit, Librederm

Крем рассчитан на уход за сухой и чувствительной кожей. Он быстро убирает сухость, уменьшает зуд и раздражение, а после поддерживает комфортное состояние кожи. Для этого в формуле используют церамиды, которые восстанавливают липидный слой, пребиотики для здорового микробиома и питательные масла.

Увлажняющий крем для рук Lavender, SmoRodina

Крем подойдет и для увлажнения рук, и для тела в целом. В его формуле используют питательные и восстанавливающие компоненты, которые быстро приводят кожу в чувство и защищают от возможных повреждений и шелушений.